NTN24
Lunes, 05 de octubre de 2026
Lunes, 05 de octubre de 2026
Virus

Rusia baja el tono a los rumores y descarta un caso de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio en Siberia: "La situación sigue bajo nuestro control"

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Este virus es altamente contagioso y puede resultar mortal si no se trata rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este lunes, después de que el mundo entero entrara en pánico, las autoridades rusas intentaron este lunes calmar la preocupación suscitada por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

La muerte de Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, había generado inquietud después de que un medio informara de que podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.

o

La alerta se difundió por todo el mundo y provocó una oleada de comentarios, muchos de ellos haciendo a la pandemia del COVID-19.

En medio de la incertidumbre, Rusia tuvo que romper el silencio asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está "bajo control".

Además, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una "neumonía de etiología indeterminada", afirmó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev.

La agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor estuvo al frente de las pesquisas y determinó que "no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas", dijo el responsable regional en Telegram.

Kobzev también dijo que la situación sanitaria en la región es "estable" y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.

"La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos", afirmó.

o

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno analiza "muy seriamente" los informes sobre la situación en Rusia.

"Los ayudaremos tanto como podamos", añadió.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas "remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones".

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias.

En su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Temas relacionados:

Virus

Rusia

Vladímir Putin

Enfermedad

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué pasará en la audiencia de Cilia? "MANDABA EN LA SOMBRA y ahora quiere un apartamento en Manhattan"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Copiloto del vuelo de FlyDubai confesó que su plan era estrellar el avión contra el aeropuerto en Tel Aviv

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Elecciones en Brasil
Brasil

Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos

Captura de alias Orlanda (Policía)
Captura

Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario

Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, los representantes de las principales potencias del mundo - Fotos: AFP/EFE
estrecho de Ormuz

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Christa Pike, mujer condenada a pena de muerte - Foto: EFE
Ejecuciones

Experta describe condición en que quedaría mujer condenada a muerte que sobrevivió a ejecución en Estados Unidos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Foto de referencia: Canva
Inteligencia Artificial

Gobernador de California firma orden ejecutiva para desarrollar un "interruptor de apagado" de la IA y ataca a Trump

Inteligencia artificial (Canva)
Inteligencia Artificial

¿La IA se salió de control? Revelan que Gemini logró hackear tres empresas y adivinó contraseñas

Fundador y CEO de Sateliot, Jaume Sanpera-Foto: EFE
Satélites

Sateliot despliega con éxito cinco nuevos satélites en alianza con SpaceX para expandir su red global de conectividad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Choque de vehículo de carga pesada en la autopista Valle-Coche de Caracas - Fotos: X
Autopista Valle-Coche

Choque de vehículo de carga pesada derribó señalización y colapsó el tránsito en la autopista Valle-Coche de Caracas

Accidente aéreo del cantante brasileño Rey Vaqueiro - Captura de pantalla de redes sociales
Accidente aéreo

Avión privado de reconocido cantante se incendió tras aterrizaje de emergencia en Brasil: impactantes imágenes dejan ver la aeronave envuelta en llamas

Artistas venezolanos grabando una canción - Foto: Instagram
Canción

"Esperando un nuevo sol", la canción con la que Frank Quintero reúne a múltiples figuras venezolanas para ayudar a personas afectadas por el doblete sísmico

Imagen difundida por el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) Nolo-Foto: EFE
huracán Nolo

El huracán Nolo se intensifica a categoría 2 y amenaza a Hawái con “lluvias catastróficas"

Fuerte temblor sacudió Chocó este 12 de septiembre - Captura de pantalla Servicio Geológico Colombiano - X
Sismo

Fuerte temblor de magnitud 4,6 sacudió a Chocó en la mañana de este 12 de septiembre: esto se sabe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump anuncia que el Arco del Triunfo de Washington será un complejo militar con drones y francotiradores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023