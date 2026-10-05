Rusia baja el tono a los rumores y descarta un caso de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio en Siberia: "La situación sigue bajo nuestro control"

Este lunes, después de que el mundo entero entrara en pánico, las autoridades rusas intentaron este lunes calmar la preocupación suscitada por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

La muerte de Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, había generado inquietud después de que un medio informara de que podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.

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La alerta se difundió por todo el mundo y provocó una oleada de comentarios, muchos de ellos haciendo a la pandemia del COVID-19.

En medio de la incertidumbre, Rusia tuvo que romper el silencio asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está "bajo control".

Además, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una "neumonía de etiología indeterminada", afirmó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev.

La agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor estuvo al frente de las pesquisas y determinó que "no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas", dijo el responsable regional en Telegram.

Kobzev también dijo que la situación sanitaria en la región es "estable" y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.

"La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos", afirmó.

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En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno analiza "muy seriamente" los informes sobre la situación en Rusia.

"Los ayudaremos tanto como podamos", añadió.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas "remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones".

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias.

En su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).