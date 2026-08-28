Calvin Harris en Bogotá: el DJ británico vuelve a Colombia tras 11 años con su primer show en solitario

El DJ y productor británico Calvin Harris confirmó su regreso a los escenarios colombianos con un concierto en solitario programado para el 13 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El evento organizado por la promotora Páramo Presenta, marca el reencuentro del artista con el público local tras once años de ausencia.

La noche contará además con las actuaciones de apertura del DJ internacional Tyson O´Brien y el traductor colombiano Martín Trevy, encargados del ambiente previo en las vertientes del House y el Melodic Techno.

La comercialización de los tiquetes se realizarán a través de la plataforma Ticketmaster con la siguientes etapas de venta:

Preventa exclusiva: Del lunes 31 de agosto (9:00 a. m.) al miércoles 2 de septiembre (8:59 a. m.) para clientes de Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas) y la billetera digital dale!.

​Venta general: A partir del miércoles 2 de septiembre a las 9:00 a. m. para todos los medios de pago.

Tarifas oficiales (Etapa 2 con servicio incluido):

​Platea 2: $281.000

​Sectores 105 a 108: $329.000

​Sectores 100 a 104: $413.000

​Sectores 109 a 112: $461.000

​Platea 1: $533.000

​Sectores 113 a 116: $569.000

​Sectores 117 a 120: $665.000

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Esta será la tercera presentación del músico escocés en territorio colombiano, su debut se dio en 2010 en el Teatro Metro de Bogotá durante las etapas iniciales de su trayectoria internacional, posteriormente encabezó la nómina del Festival Estéreo Picnic 2015 compartiendo cartel con figuras como Skrillex y Jack White.

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El concierto en la capital forma parte de su gira internacional de 2026, que incluye residencias en Ibiza, fechas en estadios de Reino Unido y pasos confirmados por festivales en México, Chile y Estados Unidos.