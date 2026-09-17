La multinacional energética ExxonMobil estaría evaluando su regreso a Venezuela

Según el medio de comunicación Bloomberg, la petrolera de los Estados Unidos ExxonMobil estaría manteniendo conversaciones con el régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez, evaluando su regreso al país suramericano.

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De acuerdo con el mencionado espacio periodístico, la multinacional energética buscaría obtener participación en cuatro yacimientos de crudo.

Las conversaciones se habrían extendido durante varios meses. Sin embargo, la compañía mantiene cautela debido a los antecedentes de nacionalización de sus activos en Venezuela.

Es de recordar que ExxonMobil abandonó el país en 2007, después de que el gobierno de Hugo Chávez nacionalizara proyectos en los que participaba la empresa.

El histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre Trump y Rodríguez contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese orden de ideas, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

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Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

De acuerdo con Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y se supervisarán los fondos para beneficiar a ambos países.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".