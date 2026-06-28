"La mandé al diablo": líder de la brigada Topos Azteca estalló contra intentos de instrumentalización política del régimen en medio de la tragedia en Venezuela

Héctor Méndez, líder de la brigada internacional 'Topos Azteca', grupo voluntario mexicano especializado en búsqueda y rescate, dejó un fuerte pronunciamiento contra los intentos de instrumentalización política en Venezuela tras negarse a seguir un guion impuesto por una reportera del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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El brigadista de 80 años, apodado 'el topo mayor', rechazó de forma categórica que se utilizara la tragedia humanitaria para hacer proselitismo en favor del régimen.

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"Le dije (a la periodista) tu no eres jefa de nadie, yo no soy político, yo soy rescatista, soy voluntario, soy sociedad civil y no me vas a decir que diga", dijo Méndez.

"Yo estaba encabron###, la mandé al diablo, luego vino su jefe y le dije: 'disculpa, peor maltraté a esta pende##'... ¿Cómo se le ocurre decirle a un pinc## viejo lo que tiene que decir, qué mier## tiene en la cabeza?", cuestionó.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

A pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'.