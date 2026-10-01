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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Grupos criminales

“Seguimos golpeando a los narcoterroristas”: operativo en el Magdalena deja 10 capturados del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo en el Magdalena deja 10 capturados-Foto: captura de video de X @ABDELAESPRIELLA
Operativo en el Magdalena deja 10 capturados-Foto: captura de video de X @ABDELAESPRIELLA
La Policía Nacional y la Fiscalía General desarticularon redes de extorsión, sicariato y microtráfico en cuatro municipios clave del departamento del Magdalena.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegó una ofensiva operacional en los municipios de Santa Marta, Zona Bananera, Plato y Fundación que culminó con la captura de diez presuntos integrantes de estructuras criminales.

La acción unificada de las autoridades judiciales permitió la neutralización de dinamizadores del delito procesados por homicidio, extorsión a comerciantes, porte ilegal de armas de fuego y tráfico local de estupefacientes en el departamento del Magdalena.

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​Entre los detenidos en las diligencias de registro y control figuran sujetos conocidos con los alias de “Yepi” y “El Cabo”, vinculados por las labores de inteligencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

​Asimismo, las unidades policiales capturaron a un individuo identificado como alias “El Viejo” o “Roberto”, señalado por los investigadores como la mano derecha de alias “Piter”, cabecilla principal de la subestructura Sergio Carrascal Gómez del Clan del Golfo.

“Mi orden es clara: perseguir a quienes asesinan, extorsionan y aterrorizan a nuestra gente. En Santa Marta, Zona Bananera, Plato y Fundación asestar un golpe directo a las finanzas e infraestructura armada de las Autodefensas Conquistadoras y del Clan del Golfo. El Magdalena merece vivir sin miedo y los criminales tendrán que responder ante la justicia”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron siete armas de fuego cortas y de largo alcance, dos artefactos explosivos de fabricación industrial y 135 cartuchos de munición de diversos calibres. De igual forma, decomisaron ocho equipos de telefonía móvil destinados a la coordinación de llamadas extorsivas, dos motocicletas que utilizaban en atentados sicariales y un millón de pesos en efectivo producto de las rentas ilícitas.

​Los diez procesados, junto con el material bélico y los elementos tecnológicos decomisados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las audiencias de legalización de captura, formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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La fuerza pública mantendrá la vigilancia reforzada en los municipios del norte y centro del departamento con el fin de desmantelar las redes remanentes de las organizaciones al margen de la ley.

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