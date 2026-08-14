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Terremoto

Más de 20 réplicas se han registrado tras el terremoto de 5,2 en Granada, España

agosto 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Investigador enseña datos de un sismógrafo tras un terremoto - Foto de referencia: EFE
Investigador enseña datos de un sismógrafo tras un terremoto - Foto de referencia: EFE
Así lo dio a conocer el Instituto Geográfico Nacional de España recientemente.

Después del fuerte terremoto que se presentó al sur de España en las últimas horas, se han registrado más de 20 réplicas.

Así lo dio a conocer el Instituto Geográfico Nacional de España recientemente en sus informes detallados.

La primera réplica registrada tuvo lugar a las 01:08 horas (local), es decir, cuatro minutos después, con epicentro en Ogíjares. Esta réplica fue de magnitud 2,1 y profundidad de seis kilómetros.

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Una segunda réplica fue registrada a las 01:10 horas con epicentro en Gójar y de magnitud 2,6.

Cuatro minutos después, a las 01:14 se registró la tercera réplica con epicentro en Alhendín y de magnitud 2.

Las siguientes réplicas han sido menores a 3 grados de magnitud, incluso la más fuerte fue de 2, 6.

En total se han registrado unas 21 réplicas menores, mientras las autoridades analizan la situación en la provincia.

Marifran Carazo, alcaldesa de Granada, brindó el primer informe sobre las afectaciones que generó el movimiento telúrico en su región.

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Carazo aseguró que hasta el momento no se han registrado daños considerables ni tampoco víctimas graves del terremoto.

En ese sentido, aseguró que las autoridades se encuentran evaluando daños con desprendimiento de algunas fachadas en edificios.

“No se han reportado daños personales ni graves daños estructurales generalizados. Se evalúan daños puntuales y especialmente en edificios vulnerables”, indicó.

Más temprano, señaló que tanto la Policía como los Bomberos se encontraban desplazados en las zonas para evaluar la situación.

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