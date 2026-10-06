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Martes, 06 de octubre de 2026
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Protestas Venezuela

Empleados del Hospital Luis Razetti, en el estado Anzoátegui, protestan por bajos salarios y prestaciones sociales

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Empleados del Hospital Luis Razetti, en el estado Anzoátegui (Venezuela) - Fotos: X
Empleados del Hospital Luis Razetti, en el estado Anzoátegui (Venezuela) - Fotos: X
La iniciativa reúne a trabajadores de distintas áreas del centro asistencial, entre ellos personal médico, de enfermería y empleados de apoyo.

Empleados del Hospital Luis Razetti, en el estado Anzoátegui, comenzaron una jornada de recolección de firmas para expresar su rechazo a las actuales condiciones salariales que enfrentan.

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En ese contexto, estos trabajadores públicos reclamaron ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas.

La iniciativa reúne a trabajadores de distintas áreas del centro asistencial, entre ellos personal médico, de enfermería y empleados de apoyo.

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Los trabajadores también manifestaron su preocupación por el cálculo de las prestaciones sociales.

Consideraron que los montos resultantes tampoco se corresponden con sus necesidades económicas.

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Cabe decir que dicha protesta cuenta con el respaldo de organizaciones gremiales y sindicales del sector salud.

Por otra parte, expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

La economía de Venezuela ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012.

Dicha contracción ha estado acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.

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