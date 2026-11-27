Una tormenta que atravesó amplias regiones de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias dejó a más de 960.000 clientes sin suministro eléctrico, lo que perturbó de manera notable una de las fechas centrales del calendario estadounidense cuando millones de familias se disponían a reunirse y celebrar el feriado, con interrupciones masivas en el suministro y complicaciones en los desplazamientos por carretera y aire.

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El seguimiento nacional de PowerOutage registró un pico máximo de cerca de 961.000 clientes afectados durante la tarde del jueves, mientras que para las 21:56 de esa jornada aún permanecían sin electricidad más de 908.000 usuarios distribuidos sobre todo en estados del noreste, el Atlántico medio y el Medio Oeste.

Estados más afectados por los cortes

Pensilvania: 207.000

Nueva Jersey: 179.000

Maryland: 139.000

Virginia: 106.000

Misuri: 100.000

Nueva York: 68.000

Estas cifras corresponden a cuentas de servicio y no de forma exclusiva a viviendas individuales.

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre ráfagas de viento de entre 96 y 113 km/h en distintas localidades, y en el área de Virginia atendida por Appalachian Power la empresa reportó rachas de hasta 105 km/h que ocasionaron la caída de árboles, cables derribados y postes eléctricos averiados.

Las empresas de servicios desplegaron personal adicional para recuperar el suministro durante el feriado: PSE&G en Nueva Jersey movilizó alrededor de 3.000 trabajadores y personal de apoyo y reportó el restablecimiento del servicio a 40.073 clientes desde el inicio de la tormenta, aunque 17.562 permanecían sin electricidad a las 19:00 del jueves.

Appalachian Power incorporó más de 300 trabajadores de otras compañías eléctricas y contratistas para acelerar las reparaciones tras reportar unos 30.900 clientes sin electricidad durante la mañana del jueves y cerca de 27.500 aún sin suministro a las 15:00, con la advertencia de que algunas tareas de reparación podían extenderse hasta el viernes debido a la magnitud de los daños.

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Las compañías eléctricas recomendaron a la población alejarse de los cables caídos porque pueden conservar carga de energía, y advirtieron que la recuperación del servicio avanzaría de manera progresiva, con prioridad para las reparaciones que permitieran restablecer la electricidad al mayor número posible de clientes bajo resguardo de la seguridad de los trabajadores.