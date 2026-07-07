Fuertes tormentas e inundaciones dejan al menos 15 muertos en China: 50.000 personas tuvieron que ser evacuadas

Fuertes vientos y tormentas con rayos dejaron sin vida a al menos a 15 personas en el centro y sur de China, cuyo presidente Xi Jinping llamó a ayudar a los afectados, informó la prensa estatal.

TE PUEDE INTERESAR:

La provincia central de Hubei fue golpeada por un fenómeno climático severo que se cobró la vida de 11 personas y dejó un desaparecido, según la agencia estatal Xinhua.

Otras cuatro personas murieron en la región sureña de Guanxi, también golpeada por lluvias e inundaciones, que dejaron ocho desaparecidos y más de 50.000 evacuados, indicó la televisión estatal CCTV.

Xi Jinping llamó a realizar "todos los esfuerzos posibles" para llevar a cabo operaciones de rescate en las zonas afectadas, "atender a los heridos y reubicar a los residentes afectados", añadió.

"La extensión de los daños se está verificando y las operaciones de rescate están en marcha", señaló CCTV.

Las lluvias torrenciales seguirán afectando este miércoles a algunas zonas costeras y orientales de Guanxi, así como al suroeste de la vecina provincia de Guangdong, un importante centro manufacturero, declaró este martes Li Guoying, ministro de Recursos Hídricos de China.

Añadió que para la noche del martes se prevén crecidas que superarán en más de seis metros el nivel de alerta en la estación hidrológica de Guigang, una de las ciudades más afectadas de Guanxi.

VEA TAMBIÉN Varias viviendas colapsaron en sector Las Tinajitas en Caracas tras fuertes lluvias en Venezuela o

"La seguridad de los embalses y los diques en las zonas afectadas se ve sometida a una dura prueba", subrayó.

Los desastres naturales son comunes en China, sobre todo el verano, cuando algunas regiones enfrentan intensos aguaceros mientras otras arden bajo el sol.

Los científicos advierten que la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos aumentará conforme el planeta se caliente debido a las emisiones de los combustibles fósiles.