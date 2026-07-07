NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
China

Fuertes tormentas e inundaciones dejan al menos 15 muertos en China: 50.000 personas tuvieron que ser evacuadas

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuertes tormentas e inundaciones dejan al menos 15 muertos en China: 50.000 personas tuvieron que ser evacuadas - EFE
Fuertes tormentas e inundaciones dejan al menos 15 muertos en China: 50.000 personas tuvieron que ser evacuadas - EFE
Xi Jinping llamó a realizar "todos los esfuerzos posibles" para llevar a cabo operaciones de rescate en las zonas afectadas, "atender a los heridos y reubicar a los residentes afectados".

Fuertes vientos y tormentas con rayos dejaron sin vida a al menos a 15 personas en el centro y sur de China, cuyo presidente Xi Jinping llamó a ayudar a los afectados, informó la prensa estatal.

TE PUEDE INTERESAR:

La provincia central de Hubei fue golpeada por un fenómeno climático severo que se cobró la vida de 11 personas y dejó un desaparecido, según la agencia estatal Xinhua.

Otras cuatro personas murieron en la región sureña de Guanxi, también golpeada por lluvias e inundaciones, que dejaron ocho desaparecidos y más de 50.000 evacuados, indicó la televisión estatal CCTV.

Xi Jinping llamó a realizar "todos los esfuerzos posibles" para llevar a cabo operaciones de rescate en las zonas afectadas, "atender a los heridos y reubicar a los residentes afectados", añadió.

"La extensión de los daños se está verificando y las operaciones de rescate están en marcha", señaló CCTV.

Las lluvias torrenciales seguirán afectando este miércoles a algunas zonas costeras y orientales de Guanxi, así como al suroeste de la vecina provincia de Guangdong, un importante centro manufacturero, declaró este martes Li Guoying, ministro de Recursos Hídricos de China.

Añadió que para la noche del martes se prevén crecidas que superarán en más de seis metros el nivel de alerta en la estación hidrológica de Guigang, una de las ciudades más afectadas de Guanxi.

o

"La seguridad de los embalses y los diques en las zonas afectadas se ve sometida a una dura prueba", subrayó.

Los desastres naturales son comunes en China, sobre todo el verano, cuando algunas regiones enfrentan intensos aguaceros mientras otras arden bajo el sol.

Los científicos advierten que la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos aumentará conforme el planeta se caliente debido a las emisiones de los combustibles fósiles.

Temas relacionados:

China

Tormenta

Muertos

Evacuación

Lluvias

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

Mapa de Suramérica / FOTO: Captura de pantalla
Gobiernos de izquierda en América Latina

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

México | Foto Canva
México

Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades

Más de Actualidad

Ver más
Régimen de Irán - Foto EFE
Régimen de Irán

"Mientras el régimen iraní permanezca en el poder, la paz de Medio Oriente va a estar totalmente inalcanzable": analista internacional

Saqueos en Venezuela
Venezuela

Reportan saqueos en comercios de La Guaira y Catia La Mar tras los devastadores terremotos en Venezuela

México - AFP
Mundial

Encontraron un cuerpo sin vida frente al estadio en donde entrena la selección de Irán para el Mundial en México

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Evento de música electrónica | Foto Canva
Colombia

Medellín se prepara para Ritvales 2026, uno de los festivales de música electrónica más importantes de Latinoamérica

Mundial

Fanático quedó con la mano temblorosa luego de que Messi lo saludara en medio del partido Argentina vs. Austria: "No me la lavo más"

Régimen de Irán - Foto EFE
Régimen de Irán

"Mientras el régimen iraní permanezca en el poder, la paz de Medio Oriente va a estar totalmente inalcanzable": analista internacional

Saqueos en Venezuela
Venezuela

Reportan saqueos en comercios de La Guaira y Catia La Mar tras los devastadores terremotos en Venezuela

México - AFP
Mundial

Encontraron un cuerpo sin vida frente al estadio en donde entrena la selección de Irán para el Mundial en México

Brigadista venezolano / Daños ocasionados por los terremotos en Venezuela - Fotos: NTN24
Terremoto en Venezuela

A pesar de la ayuda internacional, venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas

Selección Irán - EFE
Selección de Irán

Condiciones inusuales: la selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el día del partido durante el Mundial de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre