“No ha desbordado ningún límite”: Experto sobre acusación de juez a De la Espriella por encarar criminales

La captura de alias “Primo Gay” y “Patepalo” se produjo en el marco de la ofensiva de seguridad del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien ha protagonizado confrontaciones directas con cabecillas criminales capturados. Sin embargo, esta actuación del mandatario generó una controversia judicial cuando un juez compulsó copias a la Comisión de Acusación y a la Procuraduría por considerar que las expresiones presidenciales durante el cara a cara con los detenidos habrían afectado la dignidad de los acusados.