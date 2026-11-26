Una fuerte tormenta registrada durante la noche de este jueves, 26 de noviembre, afectó las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, generando demoras y obligando a adoptar medidas de control del tráfico aéreo.

Según los reportes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el fenómeno meteorológico afecta el sector de llegadas a la terminal capitalina e impide el ingreso de aeronaves a los procedimientos de aproximación, situación que motivó la aplicación de un ground stop.

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Cabe resaltar que, a través de sus canales oficiales, la Aerocivil advirtió sobre el efecto inmediato de las condiciones climáticas en el flujo de vuelos hacia la ciudad.

"Fuerte tormenta afecta a esta hora el sector de llegadas al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, generando algunas demoras en la operación e impidiendo el ingreso de aeronaves a las aproximaciones", informó la entidad.

Asimismo, para contener el impacto operativo y mantener los márgenes de seguridad en el espacio aéreo, la autoridad aeronáutica anunció la implementación de una parada temporal en tierra para los vuelos que se dirigen hacia la terminal.

"Se aplicará un ground stop para evitar congestión aérea. Se recomienda a los pasajeros contactar a sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios", precisó la Aerocivil.

¿Qué es un ground stop?

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Un ground stop (parada en tierra) es una medida de control del tráfico aéreo que suspende temporalmente los despegues de determinados vuelos con destino a un aeropuerto afectado. Esto significa que las aeronaves deben permanecer en tierra en sus aeropuertos de origen hasta que las autoridades levanten la restricción y se restablezcan las condiciones para operar con seguridad.

Ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas adversas modifiquen las horas programadas de llegada y salida, la entidad instó a los pasajeros con vuelos previstos para esta noche a comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para confirmar el estado de sus reservas y conocer posibles reprogramaciones antes de desplazarse al aeropuerto.