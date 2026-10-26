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Más reacciones a la llegada de María Corina Machado a Venezuela: Esto dijeron la OEA y el senado de EEUU

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El senado de Estados Unidos, a través de la presidente del comité de relaciones exteriores, fue contundente a la hora de pedir que se avance a las elecciones en Venezuela y celebra el regreso de María Corina Machado. La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció también sobre el retorno de la Nobel de Paz. “Ayer intercambié mensajes con María Corina Machado para saludar su regreso seguro a Venezuela. Hacemos eco del mensaje del Secretario de Estado, Marco Rubio, de que esto conduce a una mayor paz, justicia y reconciliación en Venezuela”, escribió Albert Ramdin, secretario general de la OEA. “Esperamos que su regreso ayuda a ampliar el espacio democrático y avanzar en el progreso hacia las elecciones libres y una transición democrática”, complementó el diplomático.

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