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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Kylian Mbappé

¿Cuándo vuelve Mbappé? El parte médico del Real Madrid aclara la gravedad de su lesión

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Los médicos del club descartaron una ruptura grave tras evaluar la hiperextensión de la rodilla izquierda.

El cuerpo médico del Real Madrid confirmó el sábado pasado que el atacante Kylian Mbappé sufre una hiperextensión en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, tras abandonar la concentración de la selección francesa y trasladarse a la capital española para someterse a evaluaciones clínicas detalladas.

El club blanco oficializó un tiempo estimado de recuperación que oscila entre los 10 y 12 días de inactividad competitiva, el contratiempo físico se produjo durante el choque internacional en la Liga de Naciones de la UEFA, encuentro que marcó el debut de Zinedine Zidane al frente del banquillo galo.

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El delantero sintió la molestia en la articulación de apoyo al momento de ejecutar el disparo con la pierna derecha que significó el gol de la victoria por 0-1 contra Turquía, viéndose obligado a pedir la sustitución minutos después.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, precisó el club en sus canales oficiales.

El diagnóstico descartó un compromiso de mayor gravedad en los ligamentos cruzados, lo que permite trazar un plan de rehabilitación moderado en las instalaciones de Valdebebas.

Los plazos fijados por los especialistas descartan la presencia del atacante para el resto de la fecha FIFA con el seleccionado galo, pero proyectan su reaparición para el compromiso liguero agendado el 10 de octubre ante el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.

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En las mismas fechas, el defensor Ibrahima Konaté también abandonó la disciplina del cuadro francés para iniciar el tratamiento de una dolencia en el ligamento colateral de la pierna derecha, sobrecargando el departamento de sanidad del equipo español antes del reinicio de las competencias continentales.

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