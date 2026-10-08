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Música

Menudo vuelve a los escenarios con siete exintegrantes para celebrar sus 50 años: fechas y lugares de sus presentaciones

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
La banda puertorriqueña Menudo - Archivo EFE
La banda puertorriqueña Menudo - Archivo EFE
La gira iniciará este 10 de octubre en Los Ángeles y va a recorrer seis ciudades de Estados Unidos, México y Puerto Rico.

Menudo vuelve de nuevo a los escenarios este sábado 10 de octubre para celebrar sus 50 años de historia con una gira que juntará a siete exintegrantes de diferentes generaciones de la agrupación puertorriqueña.

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El primer concierto será en el YouTube Theater de Los Ángeles y representará el comienzo de un recorrido de seis presentaciones que finalizará el 12 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico. La reunión es presentada como la primera hecha de manera oficial bajo la marca Menudo.

La formación va a estar integrada por René Farrait, Roy Rosselló, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avellanet, quienes pertenecieron al grupo entre finales de los años 70 y inicios de los 90.

Los conciertos recuperarán varios de los temas más recordados de Menudo, entre ellos “Súbete a Mi Moto”, “Claridad” y “Quiero Ser”, con los antiguos integrantes interpretando las canciones con sus voces actuales.

Estas son las fechas:
• 10 de octubre: Los Ángeles, California — YouTube Theater.
• 23 de octubre: Rosemont, Illinois — Rosemont Theatre.
• 7 de noviembre: Nueva York — United Palace Theatre.
• 28 de noviembre: Ciudad de México — Teatro Metropolitán.
• 4 de diciembre: Hollywood, Florida — Hard Rock Live.
• 12 de diciembre: San Juan, Puerto Rico — Coca-Cola Music Hall.

El reencuentro llega 50 años después de la creación de Menudo en Puerto Rico en 1977. La agrupación se transformó en uno de los mayores fenómenos juveniles de la música latina y tuvo una particular dinámica de renovación constante de sus integrantes.

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Por sus filas pasaron más de 40 artistas a lo largo de su historia, entre ellos Ricky Martin y Draco Rosa. Ninguno de los dos hace parte de esta gira. Martin, consultado recientemente acerca de la posibilidad de regresar, descartó su participación y recordó a Menudo como una etapa muy importante de su formación artística.

La gira espera recuperar la llamada “Menudomanía” y conectar a varias generaciones de seguidores con las canciones que hicieron al grupo uno de los referentes del pop latino.

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