Así salieron Shakira y Piqué de los juzgados en Barcelona tras nueva disputa por el régimen de visitas de sus hijos: el exfutbolista salió sonriendo

La cantante colombiana, Shakira, y el exfutbolista español, Gerard Piqué, volvieron a cruzarse este martes en los juzgados en Barcelona en medio de una nueva disputa por el régimen de visitas de sus hijos.

El encuentro tuvo lugar este martes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona con decenas de periodistas a las afueras buscando retratar el reencuentro entre ambos famosos.

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En imágenes difundidas por el portal Europa Press se observa a Shakira salir primero de los juzgados, vestida de blanco y gafas oscuras, sin dar declaraciones a la prensa. A su salida, la cantante saludó a una fan que se encontraba a las afueras y luego se retiró del lugar.

Minutos después, salió Gerard Piqué con un traje negro y sonriente. El exjugador tampoco quiso brindar declaraciones a la prensa sobre las discusiones en la audiencia.

Shakira, quien se encuentra en plena serie de conciertos en Madrid, solicitó reducir los viajes transatlánticos de corta estancia de los menores entre Miami, donde viven con ella, y Barcelona, donde reside el padre, "para proteger su bienestar emocional, físico y académico", según explicaron sus representantes legales en un comunicado.

Para ello, propone que sea Piqué quien se desplace a Miami en los periodos vacacionales de pocos días, facilitando que los menores puedan "mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", agregan.

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Con su petición, la cantante "no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre", subraya, sin embargo, la nota.

Shakira y Piqué revelaron en 2011 su relación sentimental, de la que después nacerían dos hijos, Milan y Sasha, en 2013 y 2015. Tras más de una década juntos conviviendo mayormente en Barcelona, la pareja anunció su separación en junio de 2022.