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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Música

Murió a los 81 años el reconocido cantante Piero, famoso por éxitos como ‘Mi Viejo’ y ‘Llegando Llegaste’

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Piero. (EFE)
Piero. (EFE)
El músico se encontraba internado desde hacía unos días en el Hospital Italiano y la muerte se dio este miércoles 7 de octubre.

El reconocido cantante italiano, radicado en Argentina y con seguidores de todas las edades en Sudamérica, falleció a los 81 años, según confirmó en un primer momento el medio La Nación de Argentina.

El músico se encontraba internado desde hacía unos días en el Hospital Italiano y la muerte se dio en la mañana de este miércoles 7 de octubre.

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La noticia, luego, fue confirmada en el perfil oficial de Piero en Instagram.

​"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años", se lee en el perfil del famoso artista muy escuchado en países de habla hispana.

En el mensaje de la confirmación de su muerte, se lee además: "​Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros".

"Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. Su familia y amigos, agradecemos los saludos. ​Buen viaje querido Piero", remató el mensaje de pésame.

Piero era conocido por temas como 'Llegando Llegaste' y 'Si vos te vas' pero, sobre todo, alcanzó fama en más de una generación por su éxito 'Mi viejo', canción que se convirtió en un himno para dedicar a los padres.

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