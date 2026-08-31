Abelardo de la Espriella confirmó que operación contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ deja 20 muertos: "Cuando menos pienses una bomba caerá sobre ti"

Una nueva ofensiva de las Fuerzas Militares contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ dejó un balance de 20 integrantes muertos, cinco capturados y dos menores de edad recuperados, de acuerdo con la más reciente información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella.

La operación, denominada Azarías, se desarrolló en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, Guaviare, contra integrantes del frente Carolina Ramírez, estructura señalada de pertenecer a las disidencias que comanda alias ‘Iván Mordisco’.

El mandatario había informado inicialmente que el operativo dejaba ocho integrantes muertos, tres capturados y dos personas que manifestaban ser menores de edad.

Sin embargo, mientras avanzaron las operaciones militares y la consolidación de la zona, el balance aumentó hasta llegar a los 27 integrantes afectados: 20 muertos, cinco capturados y dos menores recuperados.

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Uno de los principales resultados de la operación fue la identificación de alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado por las autoridades como principal cabecilla del frente Carolina Ramírez y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’.

Su muerte fue confirmada mediante prueba dactiloscópica, luego de que inicialmente las autoridades estuvieran verificando si se encontraba entre los integrantes muertos durante la operación.

Asimismo, entre los capturados se encuentra alias ‘Víctor’, señalado como cuarto cabecilla de esta estructura. Los cinco capturados y los dos menores recuperados fueron retirados del área de operaciones.

“Vamos detrás de ti Mordisco (…) Cuando menos pienses una bomba caerá sobre ti, dalo por hecho”, afirmó el presidente en un mensaje dirigido al líder de una facción de las disidencias.

¿Cuál fue el material de guerra incautado?

Durante la ofensiva, la Fuerza Pública reportó la incautación de 26 fusiles, cuatro ametralladoras y tres pistolas, además de 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito.

La cantidad total de munición incautada todavía se encontraba en proceso de consolidación, por lo que las autoridades no habían cerrado el inventario del material encontrado en la zona.

De acuerdo con el Gobierno, el resultado representa un golpe a las capacidades militares, logísticas y financieras de la estructura, así como a su control sobre corredores utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Cabe resaltar que el operativo en Miraflores se suma a varias acciones recientes contra estructuras de las disidencias en distintas regiones del país.

El pasado 27 de agosto, las Fuerzas Militares realizaron la Operación Amón contra campamentos del bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a la estructura de alias ‘Calarcá’, también en el departamento del Guaviare. En ese momento, el Gobierno reportó preliminarmente ocho integrantes muertos, además de la incautación de 11 fusiles y cinco ametralladoras.

A esto se suma la operación adelantada el 30 de agosto en el Valle del Cauca, donde murió alias ‘Felipe’ o ‘Arcadio’, señalado cabecilla de la compañía Rodrigo Arias, de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Las autoridades lo relacionaron con ataques mediante drones, instalación de explosivos, quema de vehículos y extorsiones en la zona de Dagua.

También, a comienzos de agosto, fue abatido en una operación militar alias ‘El Ruso’, señalado cabecilla del frente 28 de las disidencias de ‘Mordisco’. Según información conocida entonces, este hombre tenía injerencia en Arauca, Casanare, Guaviare y Meta.

Más de 700 capturas en los primeros días del Gobierno

En el mismo sentido, la nueva operación se conoce además mientras las Fuerzas Militares entregaron un balance de sus resultados entre el 7 y el 30 de agosto.

Durante esos primeros 24 días del Gobierno de De la Espriella, las Fuerzas Militares reportaron 782 afectaciones contra grupos armados organizados y redes criminales, entre ellas 702 capturas, 35 sometimientos, dos presentaciones voluntarias, 13 muertes en operaciones militares y 30 menores recuperados.

En ese mismo balance aparecen 23 capturas de integrantes o presuntos integrantes de estructuras asociadas a alias ‘Iván Mordisco’, además de 14 sometimientos de miembros de esas organizaciones. El reporte también registró la incautación de armas, municiones, explosivos y más de 14 toneladas de cocaína durante el periodo analizado.

Finalmente, con la Operación Azarías, la ofensiva contra las estructuras de ‘Mordisco’ vuelve a concentrarse en Guaviare, una zona donde también existe una disputa territorial entre diferentes facciones de las disidencias por el control de corredores estratégicos y economías ilegales.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la ofensiva continuará contra los cabecillas, integrantes, armamento y finanzas de estas estructuras y advirtió que no tendrán “territorio seguro” para esconderse.