México recupera 5,8 millones de dólares del exsecretario Genaro García Luna para invertirlos en educación

El Gobierno de México recuperó 5,8 millones de dólares (aproximadamente 100 millones de pesos) vinculados a la trama de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Los fondos, que ingresaron formalmente a la Tesorería de la Federación el pasado 25 de agosto, serán destinados a fortalecer la oferta educativa en la Montaña de Guerrero, región del sur del país afectada por altos índices de vulnerabilidad social.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que los recursos financiarán proyectos de ampliación en educación media superior, además de cubrir carencias en la infraestructura básica de esa zona.

“Hasta ahora se han podido recuperar 5,8 millones de dólares. Nuestro objetivo es que este recurso se dedique a escuelas en la Montaña de Guerrero. Es dinero devuelto al pueblo para atender a las comunidades que más lo necesitan”, aseveró la mandataria.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Omar Reyes Colmenares, explicó que la recuperación del capital se ejecutó tras la liquidación de 12 bienes inmuebles en el estado de Florida y la efectividad de una póliza de fianza ligada a la familia Weinberg.

El proceso responde a la demanda civil que el Estado mexicano interpuesto en tribunales estadounidenses para recuperar los sobrecostos y bienes adquiridos mediante esquemas irregulares de contratación pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Genaro Luna cumple una condena de más de 38 años de prisión en Estados Unidos tras ser hallado culpable por un tribunal de Nueva York de delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.

Las investigaciones judiciales acreditaron que el exfuncionario recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección operativa durante el periodo en que estuvo al frente de la seguridad federal.

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Las autoridades mexicanas señalaron que la liquidación de activos vinculados a este proceso civil continuará en los tribunales norteamericanos para reintegrar más fondos al erario público.