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Policía de Colombia

Golpe a la estructura criminal La Cordillera en Pereira: más de 15 presuntos sicarios capturados y 20 armas incautadas

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Golpe a la estructura criminal La Cordillera en Pereira - Captura de pantalla Policía de Colombia - X
Golpe a la estructura criminal La Cordillera en Pereira - Captura de pantalla Policía de Colombia - X
La Policía Nacional reportó 10 operaciones urbanas desde el 7 de agosto contra esta estructura criminal.

La Policía Nacional reportó un nuevo golpe contra la estructura criminal conocida como La Cordillera, luego de desarrollar 10 operaciones urbanas en Pereira desde el pasado 7 de agosto, las cuales permitieron la captura de más de 15 presuntos sicarios y la incautación de 20 armas de fuego, además de abundante munición.

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De acuerdo con la información entregada por la institución, entre los capturados figuran alias Doble Cero, Teo, Giro, Nea, Mateo, Luisbu, Chirino, William, Brandon, El Mono, 7, Pipe, Jorgito, Carro Loco, Víctor y alias Esteban, este último señalado como cabecilla financiero del Clan del Golfo.

Las autoridades indicaron que estas operaciones están dirigidas contra las economías criminales relacionadas con el narcotráfico, la extorsión, los préstamos bajo la modalidad de “gota a gota” y el sicariato, actividades que estarían asociadas con el accionar de esta estructura en Pereira y su área metropolitana.

Según el balance divulgado por la Policía, los resultados de esta ofensiva también estarían teniendo un impacto en los indicadores de seguridad de la región. La institución aseguró que los homicidios en el área metropolitana de Pereira han disminuido en más de 60 casos frente al mismo periodo de 2025.

Cabe resaltar que la operación hace parte de una serie de acciones que las autoridades han venido adelantando contra La Cordillera durante 2026. En julio, por ejemplo, se reportaron capturas de presuntos integrantes de la estructura, señalados de manejar redes de comercialización de estupefacientes en municipios de Risaralda.

Asimismo, a finales de agosto, durante la denominada Operación Coral, fueron capturados tres presuntos integrantes de La Cordillera en Pereira y se incautaron tres armas de fuego y más de seis kilos de estupefacientes. Entre los detenidos estaba alias Doble Cero, señalado como uno de los principales cabecillas de la red sicarial de la organización.

La presión de las autoridades sobre esta estructura también se ha concentrado en afectar sus redes dedicadas al tráfico de drogas y su componente armado. En marzo de este año, una operación permitió la captura de ocho presuntos integrantes del brazo sicarial de La Cordillera, a quienes las autoridades relacionaron con homicidios cometidos en Pereira y Dosquebradas.

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Del mismo modo, uno de los principales retos para las autoridades es evitar que la organización vuelva a fortalecer sus capacidades criminales. De acuerdo con información divulgada recientemente, las autoridades tienen bajo la lupa un posible intento de reclutamiento de nuevos integrantes en Cartago y otras zonas del Valle del Cauca, con el objetivo de recuperar capacidad criminal.

Finalmente, la Fuerza Pública mantiene las operaciones contra esta estructura criminal, con el objetivo de afectar tanto a su componente sicarial como a sus fuentes de financiación y sus redes dedicadas al narcotráfico y la extorsión.

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