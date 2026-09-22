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La Casa Blanca estrenó Trump TV en medio de suspensión de la cobertura al presidente de principales cadenas por veto contra CNN

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
La nueva plataforma de la Casa Blanca inició sus transmisiones y ABC, CBS, Fox News y NBC suspendieron el sistema de cobertura conjunta tras el veto a CNN, MS NOW y Politico.

La Casa Blanca hizo el estreno este lunes en Trump TV, una nueva plataforma de transmisión que promete dar contenido de seguido acerca de Donald Trump y su administración, en medio de una disputa abierta entre el presidente y distintos medios de comunicación.

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No obstante, la primera emisión no dejó ver un nuevo discurso del mandatario. La señal empezó a las 7:00 de la noche, hora local, con una intervención que Trump pronunció el 3 de julio en el monte Rushmore, en las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El lanzamiento de la plataforma ha coincidido con una decisión histórica de las principales cadenas de televisión que hacen parte del sistema de cobertura conjunta de la Casa Blanca. ABC, CBS, Fox News y NBC han suspendido de forma temporal su participación luego de que la administración no le dejara a CNN cumplir con el turno que tenía asignado para cubrir las actividades de la presidencia.

El sistema conocido como TV pool hace que las cinco cadenas se puedan turnar para enviar equipos a los actos de Trump y después compartir las imágenes con otros medios de comunicación. La decisión de haberlos suspendido da como resultado que otros medios ya no obtengan automáticamente ese material de las cadenas participantes.

La medida sucede después de que Trump prohibiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. Los tres medios han presentado una demanda en contra del mandatario y funcionarios de su administración, argumentando que el veto vulnera sus derechos establecidos en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

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La Casa Blanca, por su parte, defendió la decisión. Trump acusó a los medios vetados de divulgar “noticias falsas” y aseguró que la administración no se encontraba atacando a la prensa libre, al contrario, enfrentando lo que describió como información falsa acerca de su gobierno.

La nueva plataforma la presentó la Casa Blanca como un canal que estará disponible de manera permanente, con anuncios oficiales, imágenes de archivo, momentos destacados de la administración y novedades. La iniciativa contempla enfocar en un mismo espacio contenidos que tengan relación con la actividad presidencial.

El estreno igualmente se produjo al momento en que Trump se encontraba en Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Justamente, la disputa con los medios tuvo una consecuencia particular en su viaje: el sistema habitual de cobertura televisiva conjunta no brindó imágenes de sus actividades presidenciales bajo el mecanismo tradicional del pool.

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