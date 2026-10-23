¿Miedo en el régimen cubano? Díaz-Canel responde a Trump tras advertencia sobre Cuba: "estamos decididos a defenderla"

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a la dictadura cubana en la mira de Washington.

Durante un mitin en Florida, de cara a las elecciones de medio término de noviembre, Trump aseguró que una vez resuelto el conflicto con Irán, su administración se ocupará de Cuba.

Asimismo, aseguró que enviará al secretario de Estado, Marco Rubio, para liderar las negociaciones con La Habana.

Tras esto, el jefe de la dictadura cubana, Miguel Díaz-Canel, se pronunció en sus redes sociales:

"El gobierno de EE. UU. deja claro que no renuncia a sus ambiciones de dominación sobre Cuba", señaló.

Y agregó: "Es bueno recordar que los cubanos alcanzamos desde el 1o de Enero de 1959 nuestra verdadera independencia y estamos decididos a defenderla"

"Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña parada", afirmó Trump ante sus seguidores.

El mandatario añadió que "regresaremos de Irán con esos hermosos barcos que pasarán frente a Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa" y entonces enviarán a Marco Rubio para "cerrar la puerta".

Esta nueva advertencia se produce en medio de la creciente presión económica que ha ejecutado Washington sobre el régimen comunista cubano.

Trump enfatizó: "Tenemos el ejército más poderoso del mundo. Tenemos el mejor equipamiento militar del mundo", en referencia a la capacidad de su país para intervenir en la región.

Apenas minutos antes del anuncio de Trump, el secretario Rubio instó este viernes a los cubanos a entrar en contacto de forma "discreta" con los servicios de inteligencia de su país para "lograr un cambio" en la isla y sacar al régimen de Miguel Díaz-Canel.