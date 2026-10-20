NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Escándalo
Programa: La Noche

Pacto de Valledupar "tenía beneficiario: Iván Cepeda": senador exige investigar al Gobierno Petro

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Las declaraciones de Hernán Cadavid se dieron a propósito de la revelación que hizo el exjefe de las Autodefensas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso.

También le puede interesar

Foto: La Noche
Escándalo

Pacto de Valledupar "tenía beneficiario: Iván Cepeda": senador exige investigar al Gobierno Petro

Incautación de toneladas de droga en Cartagena - Foto captura: video X @ABDELAESPRIELLA
Incautación

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Protestas en Cuba | Foto: AFP
Régimen cubano

Experto sobre el castrismo en Cuba: “lo pueden meter 8 años de cárcel por criticarlos en Internet"

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

María Constanza Cipriani sobre su esposo Perkins Rocha: “no digo que esté bien, porque no lo está”

Diosdado Cabello. (EFE)
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está cumpliendo un trabajo dentro del esquema que EE. UU. le ha fijado": Carlos Blanco

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá - Foto: AFP-Canva
Soldados

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Pacto de Valledupar "tenía beneficiario: Iván Cepeda": senador exige investigar al Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La tercera fase es urgente, no importa que compita Delcy": Alviárez por dichos de Trump sobre elecciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Pierre Collin, comerciante de la ciudad de Niza, se convirtió en símbolo de resistencia en medio de las protestas - Foto: AFP - Captura pantalla
Francia

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Sigifredo López, exsecuestrado-Foto: EFE
La JEP

La JEP "puede funcionar con mucho menos, yo diría que con la mitad de ese dinero": exsecuestrado Sigifredo López

Gustavo Petro/ Álvaro Uribe/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Escándalo

Estalla escándalo por "Pacto de Valledupar" con el que Petro habría buscado enlodar a Uribe y De la Espriella

Guerra en Ucrania | Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Estados Unidos reitera denuncia de reclutamiento de cubanos en Rusia para combatir en la guerra con Ucrania

María Elvira Sálazar, congresista republicana / FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
JEP | Foto: AFP
JEP

Sanciones tardías: el debate por la reducción del presupuesto de la JEP por parte de Abelardo de la Espriella

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump reasignó USD 52 millones que iban a ser enviados a Europa y Oriente Medio a Latinoamérica: estos son los países que recibirán esta ayuda

redes sociales-Foto: EFE
Elecciones

Tribunal Superior Electoral de Brasil prohíbe a Meta restringir el alcance de contenidos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
JEP | Foto: AFP
JEP

Sanciones tardías: el debate por la reducción del presupuesto de la JEP por parte de Abelardo de la Espriella

Pedro Sánchez - Foto: EFE
España

"Sánchez está inhabilitado para seguir gobernando España": José Matarí sobre convocatoria de elecciones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump reasignó USD 52 millones que iban a ser enviados a Europa y Oriente Medio a Latinoamérica: estos son los países que recibirán esta ayuda

redes sociales-Foto: EFE
Elecciones

Tribunal Superior Electoral de Brasil prohíbe a Meta restringir el alcance de contenidos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial

Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) / Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - Fotos: X / EFE
Colombia

Golpe de la justicia a alias ‘Pinocho’ quien no podrá seguir siendo "gestor de paz": el fallo le da la razón al Gobierno de De la Espriella

Funcionarios policiales del régimen venezolano / Trabajadores en Venezuela piden salarios dignos - Fotos: X / EFE
Jubilados

"Nos estamos muriendo de hambre": jubilados y pensionados no logran llegar a Miraflores para solicitar salarios dignos por impedimento de funcionarios del régimen

María Corina Machado
María Corina Machado

Vente Venezuela pide levantar "de inmediato" inhabilitación contra María Corina Machado tras denuncia de exmagistrada del TSJ

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023