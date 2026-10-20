Escándalo Programa: La Noche Pacto de Valledupar "tenía beneficiario: Iván Cepeda": senador exige investigar al Gobierno Petro octubre 20, 2026 Por: Redacción NTN24 Las declaraciones de Hernán Cadavid se dieron a propósito de la revelación que hizo el exjefe de las Autodefensas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso. También le puede interesar Escándalo Pacto de Valledupar "tenía beneficiario: Iván Cepeda": senador exige investigar al Gobierno Petro Incautación "Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena Régimen cubano Experto sobre el castrismo en Cuba: “lo pueden meter 8 años de cárcel por criticarlos en Internet" Perkins Rocha María Constanza Cipriani sobre su esposo Perkins Rocha: “no digo que esté bien, porque no lo está” Diosdado Cabello "Diosdado Cabello está cumpliendo un trabajo dentro del esquema que EE. UU. le ha fijado": Carlos Blanco Soldados Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron Compartir en: