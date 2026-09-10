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Estas serían las medidas del US Open para evitar que los encuentros terminen a altas horas de la noche: este año un encuentro finalizó a las 3 a.m.

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Torneo de tenis - Foto de referencia: EFE
Torneo de tenis - Foto de referencia: EFE
El certamen enfrenta cuestionamientos por los horarios de madrugada y ya se plantean cambios que afectarían su formato tradicional.

El US Open de nuevo queda bajo presión por la programación de sus sesiones nocturnas, esto después de que varios partidos finalizaran en la madrugada e incrementaran las críticas acerca del impacto de estos horarios en los jugadores, los aficionados y la audiencia de televisión.

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La discusión trae distintas alternativas para evitar que los encuentros empiecen o terminen a horas altas de la noche o madrugada. Entre las propuestas está una algo drástica: reestructurar o incluso sacar las sesiones nocturnas tal como funcionan actualmente.

El problema quedó en evidencia de nuevo esta semana. El partido entre Ben Shelton y Carlos Alcaraz culminó a las 3:33 a. m. de Nueva York, siendo el cotejo con final más tardío en la historia del US Open. El duelo ha tenido una duración de cuatro horas y 28 minutos e inició a las 11:05 p. m.

No obstante, el caso no es aislado. En la primera semana del torneo, tres partidos finalizaron luego de las 2:00 a. m. Venus Williams tuvo que empezar su encuentro de primera ronda a las 12:13 a. m., el inicio más tardío que se ha registrado en la historia del torneo. La propia norteamericana reconoció que ese horario no era idóneo.

Una de las soluciones que está ganando espacio en el debate es adelantar el inicio de las sesiones nocturnas. En este momento, el programa nocturno del Arthur Ashe Stadium empieza a las 7:00 p. m. y tiene consigo dos partidos. Si el primer juego se amplía por varias horas, el segundo puede iniciar muy tarde y finalizar entrada la madrugada.

Otra posibilidad que está sobre la mesa trata en reducir a tres sets los partidos masculinos de las primeras rondas. La medida haría que se pueda acortar algunos partidos y bajar el riesgo de que una jornada se llene de horas de retraso. No obstante, la propuesta crear resistencia debido a que los partidos al mejor de cinco sets hacen parte de la identidad de los Grand Slam.

Igualmente se ha estudiado cambiar la combinación de partidos de las sesiones nocturnas. La idea sería programar un partido de individuales con un encuentro de dobles, normalmente más corto, en vez de colocar dos individuales que podrían extenderse por horas.

El debate llega incluso a otros torneos. Wimbledon y Roland Garros implementaron mecanismos para limitar los partidos que son extremadamente tardíos. Por su parte, US Open sigue un modelo con varias sesiones nocturnas. Reuters indica que los organizadores de los Estados Unidos reconocen que el calendario tiene que ser revisado, pero existe una tensión evidente entre el bienestar de los jugadores y los intereses comerciales del campeonato.

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El US Open tiene otro problema logístico especial: adelantar mucho las sesiones nocturnas podría dificultar la llegada de espectadores desde Manhattan a Queens en la hora pico. Los organizadores defienden que las 7:00 p. m. son un horario adecuado por las características del tráfico en Nueva York.

De esta forma, el debate ya no se centra exclusivamente alrededor de un partido que finalizó a las 3:33 de la madrugada. Lo que está ahora como principal eje es si el US Open requiere cambiar la manera en que organiza sus noches para evitar que el espectáculo termine perjudicando a los que lo protagonizan.

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