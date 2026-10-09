Milei arremete contra Lula por polémica sobre el supuesto cierre de iglesias cristianas: “Los monstruos son los que están en sus filas”

El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que se desatara una polémica por una supuesta publicación de Ana Elisa Santos Silva, diputada federal electa del Partido de los Trabajadores (PT), en la que habría exigido cerrar las iglesias cristianas.

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A través de su cuenta en X, Milei cuestionó al mandatario brasileño y lo acusó de impulsar una estrategia política basada en el temor que, según afirmó, también habría extendido a otros países del continente.

“El campeón de la campaña del miedo (la que ha esparcido por todo el continente interfiriendo en elecciones de otros países) ahora encuentra que los monstruos son los que están en sus filas... Say no more...”, escribió el presidente argentino.

El mensaje fue publicado después de que el medio La Derecha Diario difundiera información sobre la controversia, que ha generado cuestionamientos contra el entorno político de Lula por los señalamientos relacionados con el cierre de templos cristianos.

Sin embargo, es importante precisar que la publicación atribuida a Ana Elisa ha sido objeto de controversia y que su autenticidad fue cuestionada por la propia diputada electa, quien negó haber escrito el mensaje. Por ello, no existe fundamento para presentar esa supuesta exigencia como una declaración confirmada de su autoría.

Cabe resaltar que la polémica también revive la discusión sobre el voto cristiano en Brasil, un sector electoral importante que ha sido objeto de disputas políticas, especialmente por las acusaciones relacionadas con una eventual persecución religiosa. Durante la campaña de 2022, Lula y sus aliados ya habían enfrentado controversias por mensajes que vinculaban al entonces candidato con un supuesto plan para cerrar iglesias.

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Con su publicación, Milei volvió a lanzar críticas contra Lula y a cuestionar su estrategia política, en medio de las diferencias ideológicas que mantienen ambos mandatarios y de las tensiones que han marcado sus relaciones.

Cabe destacar que esto también se da en un momento en el que Brasil atraviesa una etapa decisiva, ya que Lula va a segunda vuelta con Flávio Bolsonaro, luego de que este lo derrotara en la primera vuelta. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro se ubicó al frente en la votación del domingo, con el 47 % de los votos, frente al 45 % de Lula.

Flávio Bolsonaro lideró las votaciones con 56.104.268 votos, lo que corresponde al 47,03 % de los votantes. Lula, por su parte, consiguió ser el segundo más votado, con 53.876.617 votos, equivalentes al 45,16 %.