El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dirigió una comunicación formal al ministro de Ambiente, Fabio Arjona, conocida este viernes mediante la cual recordó los lineamientos fundamentales de su administración a las principales cabezas del Ejecutivo y exigió corregir de inmediato cualquier desacierto en la gestión pública frente al horizonte electoral de los comicios regionales de 2027 y las elecciones presidenciales de 2030.

“Si le fallamos al pueblo, nos lo cobrarán las urnas en 2027 y en 2030. Pero, sobre todo, nos lo cobrarán la historia, nuestros hijos y nuestros nietos, porque habremos dejado escapar una oportunidad extraordinaria para reivindicar a nuestros compatriotas y reconstruir la Nación”, expresa el documento presidencial dirigido al ministro de Ambiente.

En la carta, el mandatario pide a su equipo comprender la dimensión histórica del rechazo ciudadano hacia las prácticas políticas tradicionales.

“Puede que usted no me haya acompañado durante la campaña y que, por lo tanto, no haya vivido personalmente el rechazo profundo que los ciudadanos manifestaron hacia las prácticas tradicionales. Por eso hoy le pido algo más difícil que obedecer. Le ruego que comprenda este fenómeno, que entienda su dimensión histórica y política y que asuma plenamente la responsabilidad que tiene con la Patria”, señala De La Espriella.

“El pueblo no quiere más IVA. Yo lo advertí desde el principio: mucho cuidado con la canasta familiar, los insumos agrícolas y los seguros de salud. Si los colombianos rechazan ese camino, tenemos que buscar otro. Así de simple, pero también así de profundo”, afirma en el documento.

El jefe de Estado invita a sus ministros a utilizar su conocimiento para encontrar soluciones diferentes. “No le pido que renuncie a su conocimiento ni a su experiencia. Le invito, más bien, a que los utilicé para encontrar soluciones diferentes, romper las viejas costumbres y cumplir el mandato que recibí en las urnas”.

Hacia el final del documento, De La Espriella defiende decisiones controversiales de su gestión, como el uso de uniforme militar y su política de no salir del país durante su mandato.

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“Me pondré el uniforme cuantas veces sea menester. No iré a las entrevistas de siempre, porque eso no sirve para nada. Tampoco saldré del país, porque considero que es lo correcto y porque así se lo prometí al pueblo. Además, los hechos demuestran que no es necesario viajar al exterior para promover proyectos por casi 50.000 millones de dólares”, sostiene el mandatario.