¿Cuánto costará reconstruir a Venezuela tras los devastadores terremotos?

El doble terremoto en Venezuela ha dejado hasta este domingo cerca de 4.500 fallecidos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos, según cifras oficiales. De acuerdo con el balance difundido por el régimen de Venezuela en redes sociales, al menos 4.490 personas fallecieron, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16.740.

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Venezuela estima en 2 5.000 el número de viviendas requeridas para quienes perdieron sus casas y la pregunta que sale es ¿cuánto costará reconstruir el país? De acuerdo con una investigación de la BBC, la ONU calcula que se necesitarán al menos 6.700 millones de dólares, mientras que el economista Asdrúbal Oliveros señala que se demandará entre 12.000 y 15.000 millones de dólares.

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Precisamente, el economista Asdrúbal Oliveros se conectó en La Tarde de NTN24 y explicó su estimación económica: “Es difícil tener un cálculo exacto; sin embargo, la diferencia principal es que en el costo que propongo no solo se incluyen las pérdidas materiales, sino el proceso de acompañamiento a las víctimas del terremoto”.

Sin embargo, mencionó que Venezuela no podrá solo costear su reconstrucción: “Es un reto, pues el estado venezolano no está en la capacidad de hacer frente a los retos económicos y operativos de la reconstrucción que demanda el país, es un estado colapsado, de crisis aguda, con una elevada corrupción y todo eso entra en el coctel de un estado incapaz, por eso es muy importante el acompañamiento de organismos internacionales”.