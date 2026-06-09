Miles de manifestantes bloquean acceso al estadio Azteca de México previo al partido inaugural

Miles de maestros bloquearon este martes una avenida que conduce al estadio Azteca, en Ciudad de México, 48 horas antes de la inauguración del Mundial 2026 en ese recinto.

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La movilización fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana.

El Azteca acogerá el jueves la inauguración del Mundial con el partido México-Sudáfrica.

Pese a que los maestros dijeron que tratarían de llegar hasta el estadio para refrendar sus reclamos de aumento salarial y derogación de una ley de pensiones, se toparon con un fuerte operativo policial con miles de policías, un remolque a manera de bloqueo y barreras de concreto.

Los manifestantes se instalaron en las calles, sin acercarse al bloqueo policial y tras realizar un mitin se retiraron del sitio luego de casi tres horas de protesta.

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"La expresión de los integrantes del magisterio se desarrolló de manera pacífica", dijo en un mensaje a la prensa el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez.

Para el jueves se tienen previstas otras movilizaciones, pero la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo este martes que la ceremonia "está garantizada" y descartó el uso de la policía para reprimir a los manifestantes.

"Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir 'miren que mal está la situación en México'", dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "En México no hay problema... hay muchos problemas, pero los atendemos, no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social".

México organiza por tercera vez una Copa del Mundo, después de 1970 y 1986, y esta vez junto a Estados Unidos y Canadá. El torneo comienza el jueves y finalizará el 19 de julio.

"Apenas vamos a empezar y ya es la fiesta en México", expresó Ingrid Orozco, una internacionalista de 40 años en una feria gastronómica organizada con puestos de países que participarán en el Mundial.

México apresura además remodelaciones en estaciones de metro y su principal aeropuerto.