Ronaldinho calienta el Mundial con el lanzamiento de su primer disco llamado ‘Camisa 10’

A pocos días del comienzo del Mundial de fútbol en Norteamérica, el exjugador brasileño Ronaldinho Gaúcho presentó su primer disco llamado ‘Camisa 10’, junto a Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

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Se trata del primer álbum musical de su propio sello internacional, el cual reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países.

“Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, expresó el brasileño mediante un comunicado.

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El disco cuenta con 60 temas musicales que mezclan diferentes ritmos como el dancehall jamaicano, el afrobeats africano, el pop urbano, el trap, el reggaeton latino y otros géneros.

En el caso de Ronaldinho, la voz del astro brasileño se puede escuchar en tres canciones: ‘Perfil’, junto al artista mexicano Luis R. Conriquez; ‘Vamos Celebrar’, con Pitbull, y ‘La Verde’, acompañado por Tony Aguirre.

Otros artistas destacados que hacen parte del trabajo discográfico son: Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, así como representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela.

La cuota hispana en el disco incluye los nombres de Juan Magán, referente del electro latino, y el DJ Kiko Rivera.

La canción inicial está a cargo de Sean Paul, que interpreta ‘Lead’. En ese contexto, Ronaldinho comentó: “Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado”.

Es el debut de Tu Música como sello discográfico internacional, que cuenta con la participación de los productores Allan Jesús y Roni Maltz Bin, así como de Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.