Marco Rubio comparte rechazo de países integrantes del Escudo de las Américas a llamados al desconocimiento de la elección de Abelardo De La Espriella en Colombia

Los países que integran el Escudo de las Américas, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, difundieron una carta en la que expresan su “profunda preocupación” por el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia.

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Aunque no mencionaron al presidente Gustavo Petro, indicaron que “en toda democracia constitucional, la voluntad soberana de los ciudadanos —expresada libremente en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público”.

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Asimismo, señalaron que “ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desacato a la voluntad popular”.

Del mismo modo, en la carta expresaron su rechazo a este tipo de acciones e indicaron que la transición entre dos gobiernos es un deber constitucional.

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“Rechazamos toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme. La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular”, afirmaron en la carta.

En el comunicado oficial, hicieron un llamado para que las autoridades actúen conforme a la Constitución y se respeten los resultados.

“Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta observancia de la Constitución, la ley y los principios democráticos; para que respeten los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes; y para que garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho”, aseguraron.

Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro insiste en un supuesto fraude electoral que, según él, se desarrolló por vía algorítmica desde California y fue creado por empresas de inteligencia de Israel. Además, sostiene que el escrutinio en Colombia aún no ha terminado.

“EL CNE no quiso hacer el escrutinio sobre los votos del sector del exterior y, sin él, no han terminado los escrutinios en Colombia”, sostuvo.