Deportistas cubanos decidieron no regresar a la isla tras competir en evento deportivo en Canadá

Nueve miembros de una delegación cubana de doce canoístas desertaron durante un viaje a Canadá.

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Los deportistas participaban en la tercera Copa del Mundo y en el Campeonato panamericano de canoísmo de velocidad y paracanoísmo, organizados del 9 al 16 de julio en Montreal.

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Ni el Instituto Nacional de Deportes (INDER) ni la Federación Cubana de Canoa han reaccionado oficialmente.

La deserción de deportistas cubanos durante eventos internacionales es frecuente.

Cuba, sometida a un bloqueo petrolero de Estados Unidos desde hace más de cinco meses, atraviesa una crisis económica, energética y social muy grave también por la mala gestión de la dictadura.

A la escasez de combustibles, alimentos y medicamentos se suman los incesantes cortes de electricidad que desorganizan la actividad económica y los servicios básicos.

El deporte de alto rendimiento cubano sufrió numerosas deserciones entre 2021 y 2023, cuando una ola migratoria sin precedentes sacudió la isla.

En octubre de 2021, la selección cubana de béisbol sub-23 regresó a Cuba con solo la mitad de su plantilla. Doce de los 24 deportistas habían desertado.