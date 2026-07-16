NTN24
Jueves, 16 de julio de 2026
Jueves, 16 de julio de 2026
Régimen cubano

Deportistas cubanos decidieron no regresar a la isla tras competir en evento deportivo en Canadá

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La Habana, Cuba - Foto. EFE
La Habana, Cuba - Foto. EFE
Ni el Instituto Nacional de Deportes (INDER) ni la Federación Cubana de Canoa han reaccionado oficialmente.

Nueve miembros de una delegación cubana de doce canoístas desertaron durante un viaje a Canadá.

TE PUEDE INTERESAR

Los deportistas participaban en la tercera Copa del Mundo y en el Campeonato panamericano de canoísmo de velocidad y paracanoísmo, organizados del 9 al 16 de julio en Montreal.

o

Ni el Instituto Nacional de Deportes (INDER) ni la Federación Cubana de Canoa han reaccionado oficialmente.

La deserción de deportistas cubanos durante eventos internacionales es frecuente.

Cuba, sometida a un bloqueo petrolero de Estados Unidos desde hace más de cinco meses, atraviesa una crisis económica, energética y social muy grave también por la mala gestión de la dictadura.

A la escasez de combustibles, alimentos y medicamentos se suman los incesantes cortes de electricidad que desorganizan la actividad económica y los servicios básicos.

o

El deporte de alto rendimiento cubano sufrió numerosas deserciones entre 2021 y 2023, cuando una ola migratoria sin precedentes sacudió la isla.

En octubre de 2021, la selección cubana de béisbol sub-23 regresó a Cuba con solo la mitad de su plantilla. Doce de los 24 deportistas habían desertado.

Temas relacionados:

Régimen cubano

Deportes

Miguel Díaz-Canel

Canadá

Viajes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

EE. UU. habría seleccionado a las Águilas Gritonas para eventual operación militar contra el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

María Elvira Salazar y Miguel Díaz-Canel | Fotos EFE
Cuba

"Díaz-Canel está desesperado": congresista de EE. UU. arremete contra las "reformas económicas" del régimen de Cuba

Abelardo de la Espriella tras ganar elección presidencial en Colombia. (EFE)
Abelardo de la Espriella

"Al señor Petro y su heredero les digo, respeten la voluntad del pueblo": Abelardo de la Espriella en discurso tras ganar elección presidencial en Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

Iván Cepeda dice que han presentado más de 57 mil reclamaciones sobre los resultados electorales que dieron como ganador a Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Rusia fue excluida de la Eurocopa 2024 de Alemania
Fútbol

La UEFA busca frenar el regreso de Rusia al fútbol y amenaza con un nuevo choque con la FIFA

María Elvira Salazar y Miguel Díaz-Canel | Fotos EFE
Cuba

"Díaz-Canel está desesperado": congresista de EE. UU. arremete contra las "reformas económicas" del régimen de Cuba

Cristiano Ronaldo tras el partido de Portugal en el Mundial 2026 ante Congo - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La publicación con la que Cristiano Ronaldo respondió a las críticas por su rendimiento con la selección de Portugal en el Mundial 2026

Abelardo de la Espriella tras ganar elección presidencial en Colombia. (EFE)
Abelardo de la Espriella

"Al señor Petro y su heredero les digo, respeten la voluntad del pueblo": Abelardo de la Espriella en discurso tras ganar elección presidencial en Colombia

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy - EFE
Shakira

"Dile lo que me estabas me diciendo": el vibrante momento entre Shakira y su coproductor al enterarse de reciente récord

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre