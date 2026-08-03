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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Gianni Infantino

El Departamento de Estado de EE. UU. desmiente conversaciones de Infantino con Marco Rubio para mantener su puesto como presidente de la FIFA

agosto 3, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.- Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.- Foto: EFE
Según el diario norteamericano The New York Post, Infantino estaría buscando el apoyo del gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra contra las cuerdas luego de que su propuesta para recibir financiación privada fuera rechazada por la mayoría de las confederaciones a nivel mundial.

Según el diario norteamericano The New York Post, Infantino estaría buscando el apoyo del gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, para mantener su puesto como presidente de la FIFA ante el rechazo que ha generado su gestión.

De acuerdo a dos fuentes anónimas recogidas por el New York Post, el dirigente ha insistido en reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, para poder tener influencia y mantenerse en su cargo como presidente de la FIFA a través de apoyos públicos de la administración Trump.

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No obstante, el Departamento de Estado negó dichas versiones a través de Dylan Johnson, asistente del secretario Rubio.

“No hay planes para que el secretario Rubio hable con Infantino y no hay llamada esta mañana”, declaró el funcionario en redes sociales.

Cabe resaltar que pese a que Infantino anunció el pasado viernes que la propuesta no avanzaría, varias federaciones de todo el mundo se han pronunciado en contra de la reelección del dirigente que parecía segura hasta hace pocos meses.

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El próximo año se llevarán a cabo las elecciones para elegir presidente de la FIFA, un cargo que Infantino parecía tener asegurado, pero que ha sido resistido en los últimos días.

Federaciones como Gales, Serbia y Suecia ya anunciaron que no apoyarán una reelección de Infantino en la FIFA. Se espera que en los próximos días otras federaciones de fútbol también retiren su apoyo al dirigente italosuizo.

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