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Escudo de las Américas

Ministro de Defensa de Colombia aclaró la posible llegada de tropas de Estados Unidos con la adhesión al Escudo de las Américas: “No estamos vendiendo ni la soberanía, ni aquí van a pasar tropas”

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Escudo de las Américas - AFP
Escudo de las Américas - AFP
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, aseguró que cualquier despliegue de tropas estadounidenses en territorio colombiano necesitaría la aprobación previa del órgano legislativo nacional.

Colombia se adhirió oficialmente al Escudo de las Américas a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que el presidente Abelardo de la Espriella realizó su posesión como primer mandatario del país.

La adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, de acuerdo con la Embajada de Colombia y declaraciones de los principales funcionarios involucrados, implica avanzar en prioridades bilaterales como la lucha contra el crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de la seguridad y la promoción de la inversión. Aunque todavía no hay claridad total sobre las acciones concretas, los diálogos recientes revelan intenciones de cooperación militar y comercial con Estados Unidos y otros actores regionales, teniendo como condición el respeto al marco legal colombiano.

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Según ha señalado el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, cualquier despliegue de tropas estadounidenses en territorio colombiano necesitaría la aprobación previa del órgano legislativo nacional. Esta disposición garantiza que las operaciones conjuntas o de cooperación militar previstas en los acuerdos con Estados Unidos cumplan con las disposiciones legales y el debido control institucional dentro de Colombia.

Con base en esto, este viernes 18 de septiembre, el Ministerio de Defensa, por medio de su cuenta de X, dejó ver un pronunciamiento del ministro, el general (r) Jorge Eduardo Mora, en el que afirmó que “no estamos vendiendo ni la soberanía, ni aquí van a pasar tropas, ni aquí van a venir a hacer ninguna fuerza ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de ningún país”.

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Del mismo modo, aseguró que lo que firmó en Panamá fue la adhesión del país, en conjunto con otros 18, y aseguró que era “una ofensa contra la seguridad hemisférica y contra Colombia” permanecer fuera de esta iniciativa.

Finalmente, el general resaltó que Colombia ya hace parte de esta iniciativa y que se busca enfrentar de manera contundente el terrorismo, el narcotráfico y el narcoterrorismo, con ayuda de las naciones que hacen parte de la misma.

“18 países ya hacen parte de esta iniciativa de cooperación, que busca enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el narcoterrorismo”.

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