NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
“Escudo de las Américas”: ¿qué significa realmente esta estrategia para América Latina?

marzo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Analistas señalaron que el tema central de la cumbre sin duda es "el narcotráfico".

En el programa La Tarde de NTN24, la doctora en ciencia política, Mariana Lacalle y el director de carrera de ciencias políticas y relaciones internacionales UTPL, Santiago Pérez, analizaron qué significó la presencia de los 12 mandatarios latinoamericanos en la cumbre “Escudo de las Américas”.

o

Lacalle dijo que la cumbre significa “continuar reforzando y afianzando los vínculos” de los países latinoamericanos, “uno de los temas principales tiene que ver con el narcotráfico, un tema de agenda de seguridad sobre todo en el interior en la provincia de Buenos Aires”.

Además, la experta señaló que “no es común que Marco Rubio visite otros países sobre todo después del momento que está viviendo Estados Unidos, en terminos de geopolítica internacional, con la guerra o potencialidad, estamos siendo testigos de Medio Oriente”.

Por su parte, Pérez resaltó que “estamos viendo una nueva arquitectura hemisférica de seguridad bajo el liderazgo de los Estados Unidos, este ‘Escudo de las Américas’ se traduce en política regional (…) estrategia de seguridad”.

En esta cumbre “Ecuador no llega como un espectador sino como un socio de seguridad”, destacó el experto.

o

Finalmente, dijo que en el evento “vemos que los actores que están participando en este foro, rezan directamente con ideología o con las prácticas de Donald Trump, por eso vemos la expulsión del gran gigante latinoamericano, Brasil, México o Colombia”.

