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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Israel - Hamás

“¡Mira a cuántos maté con mis propias manos!”: el crudo audio de una llamada de un terrorista de Hamás luego del ataque de 2023

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de Hamás en Israel - Foto de EFE
Ataque de Hamás en Israel - Foto de EFE
Más de 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas y llevadas a Gaza, entre ellas mujeres, niños y adultos mayores, en dicho ataque.

Israel conmemora este miércoles, 7 de octubre de 2026, el tercer aniversario del ataque perpetrado por Hamás y otros grupos armados palestinos que marcó un punto de quiebre en el conflicto de Oriente Medio.

Según Naciones Unidas, aquel día Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron un ataque coordinado contra comunidades civiles y posiciones militares israelíes. Más de 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas y llevadas a Gaza, entre ellas mujeres, niños y adultos mayores.

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Para demostrar la matanza que Hamás ejecutó a sangre fría, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) recopilaron imágenes de los dispositivos GoPro capturados a los terroristas, los celulares que tenían los civiles asesinados y las cámaras de seguridad montadas en los kibutz y las carreteras que van desde Jerusalén a Gaza.

Las imágenes recopiladas se convirtieron en un video que dura 43 minutos y no tiene edición. El video está dividido por los lugares que los terroristas usaron para asesinar y torturar —un kibutz, un auto, un baño químico o un refugio en la carretera— y se le sumaron distintas placas negras con letras blancas que identifican el origen de las imágenes.

Las imágenes muestran a bebés asesinados, chicos adentro de bolsas forenses con su identificación y una casa de un kibutz que tiene un rastro inmenso de sangre derramada. Cuando ese video se corta, una docena de cadáveres aparecen adentro de un gazebo. Y después, una carretera con autos abandonados que exhiben —otra vez— la brutalidad de los terroristas.

Del mismo modo, en el minuto 35, se observan a israelíes masacrados y luego prendidos fuego, quienes no pudieron ser identificados. Son muertos anónimos.

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Un segundo más tarde, el video funde a negro y aparece una conversación en árabe: se escucha a un terrorista hablando con sus padres, que están en la Franja de Gaza, y quien, en medio de la conversación, le cuenta a su padre la cantidad de personas que ha asesinado. Se le escucha completamente emocionado.

A continuación, el diálogo textual:

“-Hola, papá. Te hablo desde Mefalsim (un kibutz cerca de la Franja de Gaza). Abrí mi WhatsApp ahora y vas a ver todos los que matamos. ¡Mira a cuántos maté con mis propias manos! ¡Tu hijo mató judíos! Es dentro de Mefalsim, papá.

-Que Dios te proteja-, contestó el padre.

-Papá, te estoy hablando desde el teléfono de una mujer judía. La maté a ella y a su esposo. Maté a diez con mis propias manos. Papá, ¡diez con mis propias manos!

-Papá, abrí WhatsApp y mira cuántos maté, papá.”

Fin de la grabación.

Tres años después del 7 de octubre, Israel recuerda a sus víctimas mientras Gaza continúa enfrentando las consecuencias de una guerra que todavía no ha encontrado una solución definitiva.

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