NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Arabia Saudita

Fuertes explosiones sacudieron la madrugada de este sábado a la capital de Arabia Saudita

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuertes explosiones se escucharon este sábado en la capital de Riad-Foto: Stock Canva
Fuertes explosiones se escucharon este sábado en la capital de Riad-Foto:Stock Canva
Autoridades de Arabia Saudita emitieron una alerta de emergencia a la población antes de registrarse al menos dos estallidos en la capital.

Fuertes explosiones sacudieron la madrugada de este sábado a la capital de Arabia Saudita, Riad, poco después de que las autoridades emitieran una alerta aérea de emergencia tras la reactivación e intensificación de las hostilidades en la frontera con Yemen.

Cerca de las 03:00 hora local, los residentes de Riad recibieron avisos gubernamentales en sus dispositivos móviles solicitándoles resguardarse en sus viviendas debido a una “amenaza aérea hostil”.

o

Minutos más tarde se escucharon al menos dos estallidos en la zona urbana, tras lo cual la Defensa Civil levantó la alarma tras certificar la resolución del incidente.

“La zona se encuentra bajo una amenaza aérea hostil. Permanezcan en sus hogares”, advertía la notificación oficial enviada a los teléfonos de la población antes de registrarse las detonaciones.

El ataque contra la capital marca una fase crítica en el conflicto bélico entre la coalición liderada por Riad y las milicias hutíes, si bien las zonas fronterizas saudíes han sido blanco recurrente de proyectiles, se trata de la primera activación de sistemas de emergencia en Riad desde el reinicio de las operaciones militares de gran escala.

La tregua vigente desde 2022 se colapsó el pasado mes de julio, cuando el régimen iraní desafió el control saudí del espacio aéreo al autorizar el aterrizaje de una aeronave proveniente de Teherán en territorio yemení.

La reactivación de las incursiones aéreas sobre Riad evidencia la fragilidad de las conversaciones de paz en la península arábiga y la capacidad operativa de los insurgentes para alcanzar centros urbanos estratégicos.

o

La escalada bélica no sólo compromete la estabilidad energética y geopolítica del Golfo Pérsico, sino que profundiza la emergencia humanitaria en Yemen, considerado por los organismos internacionales como uno de los países con mayor vulnerabilidad.

Temas relacionados:

Arabia Saudita

Explosión

Ataque

Régimen de Irán

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Perversa y sanguinaria: así es la cúpula de las Farc llamada a declarar por el brutal macrocaso 11

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Vamos por alias Silvana y demás cabecillas del ELN": director nacional del GAULA de la Policía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"EEUU va a combatir con fuerza": Comando Sur reacciona a operativos militares de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Actualidad

Ver más
Cilindro con mensaje amenazante contra el Inpec en Girón, Santander - Captura de pantalla de redes
Bomba

Cilindro con mensaje amenazante contra el Inpec obliga a cerrar vía a cárcel de Palogordo en Girón, de la que fue trasladado el 'Negro Óber': esto es lo que se sabe

Ataque ruso a depósito de municiones cerca de Kiev deja al menos 37 muertos - EFE
Ucrania

Ataque ruso a depósito de municiones cerca de Kiev deja al menos 37 muertos: hay un alcalde entre las víctimas

Incendio cerca de la Torre David
Venezuela

Incendio cerca de la Torre de David en importante avenida deja lamentables imágenes de fuego en medio de la noche en Caracas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
María Elvira Salazar

La congresista María Elvira Salazar cuestionó el acuerdo petrolero de EE. UU. con el régimen venezolano: "Delcy Rodríguez es la persona equivocada para esto"

Cilindro con mensaje amenazante contra el Inpec en Girón, Santander - Captura de pantalla de redes
Bomba

Cilindro con mensaje amenazante contra el Inpec obliga a cerrar vía a cárcel de Palogordo en Girón, de la que fue trasladado el 'Negro Óber': esto es lo que se sabe

Ataque ruso a depósito de municiones cerca de Kiev deja al menos 37 muertos - EFE
Ucrania

Ataque ruso a depósito de municiones cerca de Kiev deja al menos 37 muertos: hay un alcalde entre las víctimas

Incendio cerca de la Torre David
Venezuela

Incendio cerca de la Torre de David en importante avenida deja lamentables imágenes de fuego en medio de la noche en Caracas

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

‘Influencer’ surcoreano Zion Hwang
Colombia

Creador de contenido surcoreano Zion Hwang da el primer paso para buscar la nacionalidad colombiana tras ser recibido por la Cancillería

Delcy Rodríguez, encargada del régimen en Venezuela - EFE
Delcy Rodríguez

Entubación forzada: el nuevo método de tortura del régimen de Delcy, según la ONU

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023