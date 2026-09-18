Fuertes explosiones sacudieron la madrugada de este sábado a la capital de Arabia Saudita, Riad, poco después de que las autoridades emitieran una alerta aérea de emergencia tras la reactivación e intensificación de las hostilidades en la frontera con Yemen.

Cerca de las 03:00 hora local, los residentes de Riad recibieron avisos gubernamentales en sus dispositivos móviles solicitándoles resguardarse en sus viviendas debido a una “amenaza aérea hostil”.

VEA TAMBIÉN Arabia Saudita cierra el oleoducto Este-Oeste, alternativo al estrecho de Ormuz, después de ataques que dejaron heridos o

Minutos más tarde se escucharon al menos dos estallidos en la zona urbana, tras lo cual la Defensa Civil levantó la alarma tras certificar la resolución del incidente.

“La zona se encuentra bajo una amenaza aérea hostil. Permanezcan en sus hogares”, advertía la notificación oficial enviada a los teléfonos de la población antes de registrarse las detonaciones.

El ataque contra la capital marca una fase crítica en el conflicto bélico entre la coalición liderada por Riad y las milicias hutíes, si bien las zonas fronterizas saudíes han sido blanco recurrente de proyectiles, se trata de la primera activación de sistemas de emergencia en Riad desde el reinicio de las operaciones militares de gran escala.

La tregua vigente desde 2022 se colapsó el pasado mes de julio, cuando el régimen iraní desafió el control saudí del espacio aéreo al autorizar el aterrizaje de una aeronave proveniente de Teherán en territorio yemení.

La reactivación de las incursiones aéreas sobre Riad evidencia la fragilidad de las conversaciones de paz en la península arábiga y la capacidad operativa de los insurgentes para alcanzar centros urbanos estratégicos.

VEA TAMBIÉN Aumenta la crisis en Medio Oriente: Arabia Saudita acusa a los hutíes de atacar La Meca, la ciudad más sagrada del islam o

La escalada bélica no sólo compromete la estabilidad energética y geopolítica del Golfo Pérsico, sino que profundiza la emergencia humanitaria en Yemen, considerado por los organismos internacionales como uno de los países con mayor vulnerabilidad.