Cerca de cuatro toneladas de droga en un día: Fuerza Pública colombiana destruye megalaboratorio en Putumayo e intercepta lancha Go-Fast con EE. UU. en el Pacífico

En una ofensiva coordinada contra las estructuras del crimen organizado, el Ejército Nacional de Colombia destruyó un complejo laboratorio dedicado al procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de San Miguel, departamento del Putumayo.

El complejo narco industrial pertenecía a la estructura criminal Comandos de Frontera del Grupo Armado Organizado residual E-48, donde las tropas incautaron 1.170 kilogramos de sustancia terminada y 1.508 kilogramos en etapa de procesamiento.

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Durante el registro del área forestal, los uniformados decomisaron 8.686 galones de insumos líquidos, 3.025 kilogramos de insumos sólidos y maquinaria especializada, con una afectación económica estimada en 14.625.930.000 de pesos.

“Con la ayuda de Dios y de nuestra Fuerza Pública, vamos a acabar con el cáncer de la droga”, afirmó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tras destacar los resultados operativos obtenidos en el sur del territorio nacional.

De forma simultánea, la Armada Nacional interceptó una embarcación tipo Go-Fast en aguas del Pacífico central mediante la operación combinada Tridente 27-1 con el Gobierno de los Estados Unidos, con el saldo de la captura de tres tripulantes y la incautación de 1.460 kilogramos de estupefacientes.

El fortalecimiento de los patrullajes marítimos y la incursión en los enclaves delictivos del sur del país consolidan la determinación gubernamental por desmantelar las economías ilícitas de los grupos organizados.

La estrecha articulación operacional con las agencias internacionales y el despliegue de las fuerzas armadas afianzan una estrategia de control territorial orientada a debilitar las finanzas ilícitas de las organizaciones al margen de la ley.