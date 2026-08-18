ICE detiene a exbeisbolista venezolano: regresaba a su casa al momento de los hechos

El expelotero venezolano Oswaldo Pirela ha sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto internacional de El Paso, Texas , cuando regresaba a Arizona luego de un viaje de trabajo.

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Pirela, de 34 años, en estos momentos se encuentra trabajando como coordinador de receptores de ligas menores de los Padres de San Diego, organización a la que entró luego de una trayectoria como jugador en las categorías menores de los Rangers de Texas. El equipo afirmó que conoce la situación y señaló que está recopilando información acerca del caso.

Según los familiares citados por Associated Press, Pirela reside en Peoria, Arizona, con su esposa y sus dos hijas, ambas ciudadanas de los Estados Unidos. La familia sostiene que el venezolano llegó a Estados Unidos en el año 2014 y solicitó asilo en 2015.

Su hermano, Jorge Pirela, afirmó que Oswaldo mantenía vigente su autorización de empleo por medio de renovaciones periódicas a la vez que avanzaba su proceso migratorio. La familia, de igual manera, estaría gestionando en estos momentos una solicitud de visa EB-2.

No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suministró una versión distinta acerca de su situación migratoria. Según la agencia, Pirela entró de forma legal a Estados Unidos en septiembre de 2014 y obtuvo autorización para mantenerse en el país hasta febrero de 2018.

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El DHS asegura que el venezolano excedió el período autorizado de permanencia y que, al momento de ser detenido, no tenía documentación física que certificara un estatus migratorio vigente. La agencia señaló que se mantendrá bajo custodia de ICE mientras sigue el proceso de expulsión y que ahora va a tener acceso al debido proceso.

Por otro lado, la familia sostiene que Pirela siguió los procedimientos correspondientes y que su caso de asilo sigue pendiente. Su hermano afirmó que el exjugador renueva de manera constante sus permisos de trabajo desde que inició el trámite migratorio.

La detención sucedió el domingo en horas de la madrugada, al momento en que Pirela iba de regreso a Arizona luego de desplazarse a El Paso por motivos en relación con su trabajo con los Padres. En estos momentos se encuentra recluido en un centro de detención migratoria de esa ciudad.