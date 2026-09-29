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Capturado alias ‘Pollo’, implicado en el crimen de la niña Mónica Lisseth: “El fracaso de la paz total”

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Juan José Serrano, experto en temas de seguridad y conflicto, aseguró en NTN24 que el tema del reclutamiento forzado de menores se ha vuelto un tema transaccional por parte de los grupos armados ilegales. Serrano analizó la problemática en medio de la consternación que causó en Colombia el reclutamiento y posterior asesinato de la niña Mónica Lisseth Beltrán. “Lo que hay que deducir fuerte y claro es que Colombia está viviendo el fracaso de la paz total del gobierno Petro, que lo que hizo fue aumentar en más de mil los casos de reclutamiento de menores”, sentenció. Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella informó de la captura de alias “Pollo”, cabecilla de comisión de la Estructura 33, a quien se le investiga por su relación con el asesinato de Mónica Liseth, de 14 años.

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