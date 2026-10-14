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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Israel

Netanyahu elogió a Abelardo De la Espriella en la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén: “Su presidente tiene valentía. Hablé con él por teléfono y me encantaría visitar Colombia”

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Esto supone un marcado contraste con el Gobierno de Gustavo Petro, quien en 2024 rompió relaciones con Israel a raíz de la situación en Gaza.

Este miércoles el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participó este miércoles en un acto de celebración tras la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén.

Desde allí, el premier afirmó que América Latina se está convirtiendo en un activo cada vez más valioso para Israel, que se ha enfrentado a una intensa reacción internacional por la guerra en Gaza, incluso por parte de aliados occidentales tradicionales.

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Con la notable excepción de Estados Unidos, la gran mayoría de los países que reconocen a Israel mantienen sus embajadas en Tel Aviv.

"La coalición global progresista acaba de caer", dijo Netanyahu, refiriéndose a las derrotas de los líderes latinoamericanos de izquierda que criticaban a Israel.

Y agregó que "algo extraordinario está sucediendo en Latinoamérica: todo está volviendo".

Sobre Colombia, Netanyahu agradeció su apoyo y aprovechó para elogiar al presidente Abelardo de la Espriella, pese a que no viajó al país hebreo y fue el canciller Omar Bula quien hizo presencia en el acto.

"Estamos dispuestos a luchar contra los bárbaros. Y agradecemos a quienes nos apoyan, y Colombia nos apoya", dijo.

"No tienen mejor amigo que Israel", agregó.

Sobre De la Espriella, señaló: "su presidente tiene valentía. Hablé con él por teléfono y me encantaría visitar con Sara Colombia".

Netanyahu se mostró optimista ante la posibilidad de una nueva victoria proisraelí en América Latina cuando Brasil, el país más poblado del continente, celebre la segunda vuelta de las elecciones el 25 de octubre, en la que el senador Flavio Bolsonaro va a la cabeza en la primera vuelta.

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En agosto, Colombia el presidente Abelardo de la Espriella cumplió su promesa de trasladar la embajada a Jerusalén y este miércoles se hizo realidad.

Esto supuso un marcado contraste con su predecesor de izquierda, Gustavo Petro, quien en 2024 rompió relaciones con Israel a raíz de la situación en Gaza.

De la Espriella, en un mensaje grabado en vídeo, afirmó que Israel y Colombia tenían "enormes posibilidades de trabajar juntos", incluso en el intercambio de inteligencia y la lucha contra el crimen organizado.

La apertura de la embajada "no se trata simplemente de una sede diplomática", dijo.

"Estamos abriendo una nueva puerta para que Colombia e Israel se acerquen más, para que nuestros emprendedores descubran oportunidades, para que nuestros científicos y universidades desarrollen proyectos conjuntos y para que la cooperación entre ambos países se traduzca en resultados concretos para nuestros dos pueblos", aseguró.

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