Ni los médicos lo creían: las desconcertantes preguntas de la condenada a muerte al despertar tras sobrevivir a la doble inyección letal

​Un hecho insólito conmocionó al sistema judicial de Estados Unidos tras el despertar de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos intentos consecutivos de ejecución por inyección letal el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee.

​Su abogado defensor, Randy Spivey, reveló ante las puertas del tribunal del condado de Davidson las primeras palabras que pronunció la reclusa al recobrar el conocimiento en el centro médico: “¿Dónde estoy?” y “¿Quiénes son ustedes?”.

VEA TAMBIÉN Falló la primera ejecución de una mujer en 200 años en Tennessee: Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales o

La recuperación de la condenada tomó por sorpresa a los equipos jurídicos y al personal sanitario, luego de permanecer varios días en estado crítico.

No obstante, el parte médico detalló severas secuelas físicas derivadas del fallido procedimiento estatal. La mujer padece un coágulo sanguíneo en una de sus extremidades superiores, desarrolló una neumonía aguda y presenta incapacidad para deglutir alimentos, con pronóstico reservado sobre la movilidad permanente de sus brazos.

​“Para sorpresa de todos, Christa despertó y comenzó a hablar. Ella sobrevivió al abuso infantil, sobrevivió a un intento de suicidio a los 12 años y sobrevivió al intento del Estado de ejecutarla. Merece respuestas claras sobre lo que le hicieron en esa sala, y los ciudadanos también las exigen”, aseveró el jurista Randy Spivey durante la comparecencia ante los medios de comunicación.

​Ante el grave escándalo institucional por los fallos en los protocolos de la pena de muerte, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó la suspensión inmediata y total de todas las ejecuciones programadas en la jurisdicción durante el resto de 2026.

Por su parte, la fiscalía se negó a confirmar si solicitará una nueva orden de ejecución contra Pike, quien fue sentenciada en 1996 por el homicidio de una compañera de estudios y permanece como la única mujer en el corredor de la muerte de dicho estado.

VEA TAMBIÉN Abogado asegura que sobreviviente de ejecución fallida en Estados Unidos estuvo a punto de ser desconectada antes de despertar o

​Este insólito fallo en la sala de ejecución coloca al sistema penitenciario estadounidense contra las cuerdas y reabre una encarnizada disputa sobre los límites de la pena capital.