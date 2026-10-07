NTN24
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Pena de muerte

Ni los médicos lo creían: las desconcertantes preguntas de la condenada a muerte al despertar tras sobrevivir a la doble inyección letal

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Christa Pike | Foto: AFP
Christa Pike | Foto: AFP
La defensa legal de la reclusa exigió respuestas inmediatas sobre las fallas médicas del procedimiento mientras la Fiscalía evalúa si solicitará una nueva orden de ejecución.

Un hecho insólito conmocionó al sistema judicial de Estados Unidos tras el despertar de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos intentos consecutivos de ejecución por inyección letal el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee.

​Su abogado defensor, Randy Spivey, reveló ante las puertas del tribunal del condado de Davidson las primeras palabras que pronunció la reclusa al recobrar el conocimiento en el centro médico: “¿Dónde estoy?” y “¿Quiénes son ustedes?”.

o

La recuperación de la condenada tomó por sorpresa a los equipos jurídicos y al personal sanitario, luego de permanecer varios días en estado crítico.

No obstante, el parte médico detalló severas secuelas físicas derivadas del fallido procedimiento estatal. La mujer padece un coágulo sanguíneo en una de sus extremidades superiores, desarrolló una neumonía aguda y presenta incapacidad para deglutir alimentos, con pronóstico reservado sobre la movilidad permanente de sus brazos.

​“Para sorpresa de todos, Christa despertó y comenzó a hablar. Ella sobrevivió al abuso infantil, sobrevivió a un intento de suicidio a los 12 años y sobrevivió al intento del Estado de ejecutarla. Merece respuestas claras sobre lo que le hicieron en esa sala, y los ciudadanos también las exigen”, aseveró el jurista Randy Spivey durante la comparecencia ante los medios de comunicación.

​Ante el grave escándalo institucional por los fallos en los protocolos de la pena de muerte, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó la suspensión inmediata y total de todas las ejecuciones programadas en la jurisdicción durante el resto de 2026.

Por su parte, la fiscalía se negó a confirmar si solicitará una nueva orden de ejecución contra Pike, quien fue sentenciada en 1996 por el homicidio de una compañera de estudios y permanece como la única mujer en el corredor de la muerte de dicho estado.

o

​Este insólito fallo en la sala de ejecución coloca al sistema penitenciario estadounidense contra las cuerdas y reabre una encarnizada disputa sobre los límites de la pena capital.

Temas relacionados:

Pena de muerte

Condena

Tennessee

Fallo

Justicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Novedades sobre el insólito y fallido caso de ejecución de Christa Pike: esta es la decisión del juez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Actualidad

Ver más
Lady Gaga será la nueva Harley Quinn en la secuela del ‘Joker’
Lady Gaga

Este sería el significado del nombre de la hija de Lady Gaga: estaría ligado a dos momentos clave de su carrera

Dinorah Figuera - Foto: EFE
Dinorah Figuera

“Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos”: Dinorah Figuera saluda desbloqueo de medios en Venezuela pero pide que la medida sea permanente

Estados Unidos despliega drones MQ-9 Reaper en Colombia-Foto Tomada de X
Drones

Estados Unidos despliega drones MQ-9 Reaper en Colombia y Ecuador para intensificar la ofensiva militar contra los carteles del narcotráfico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Lady Gaga será la nueva Harley Quinn en la secuela del ‘Joker’
Lady Gaga

Este sería el significado del nombre de la hija de Lady Gaga: estaría ligado a dos momentos clave de su carrera

Dinorah Figuera - Foto: EFE
Dinorah Figuera

“Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos”: Dinorah Figuera saluda desbloqueo de medios en Venezuela pero pide que la medida sea permanente

Estados Unidos despliega drones MQ-9 Reaper en Colombia-Foto Tomada de X
Drones

Estados Unidos despliega drones MQ-9 Reaper en Colombia y Ecuador para intensificar la ofensiva militar contra los carteles del narcotráfico

Presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, habla durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Docentes venezolanos

Federación Venezolana de Maestros exige evaluación técnica de las escuelas ante el regreso a clases y salario digno

Nicolás Pacheco y el ELN | Foto: EFE
Secuestrados por el ELN

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

El presidente Donald Trump y Xi Jinping-Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump confirma dos nuevas reuniones con Xi Jinping tras concluir la visita en Washington

Alex Saab - Foto: EFE
Álex Saab

La Justicia de EE. UU. fija para enero de 2027 la sentencia contra Alex Saab tras su declaración de culpabilidad por lavado de dinero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023