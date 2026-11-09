Colombia suma un nuevo reconocimiento internacional gracias al Cañón del Chicamocha

El Cañón del Chicamocha, uno de los paisajes naturales más representativos de Santander, recibió un importante reconocimiento internacional luego de ser incluido en la lista de Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). La distinción fue anunciada el 6 de noviembre de 2026 en Portugal y destaca el valor científico de este territorio para comprender la formación y evolución de la Tierra.

La noticia fue confirmada por la Universidad Industrial de Santander (UIS), institución que lideró el proceso de postulación junto con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Se trata de un reconocimiento que va más allá de la riqueza paisajística del cañón, pues destaca sus características geológicas y los aportes que ofrece a la investigación científica a nivel mundial.

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De acuerdo con la información entregada por la UIS, el Cañón del Chicamocha tiene una extensión superior a los 200 kilómetros y alcanza profundidades cercanas a los 2.000 metros. Además, conserva evidencias de más de 1.000 millones de años de historia geológica, lo que lo convierte en un escenario de gran importancia para estudiar los procesos que han transformado el territorio y la Cordillera Oriental de Colombia.

La selección de la IUGS no se basa exclusivamente en la belleza de los lugares, sino en su valor científico excepcional y en la posibilidad de que sus características permitan ampliar el conocimiento sobre el planeta. En ese sentido, Francisco Velandia, profesor titular de la Escuela de Geología de la UIS, explicó que estos sitios tienen algo que enseñarle a la humanidad.

Cabe resaltar que detrás de esta distinción hubo un trabajo académico que se extendió durante varios años. Según explicó Luis Carlos Mantilla, geólogo de la UIS que viajó a Portugal para recibir el reconocimiento, las gestiones comenzaron hace aproximadamente cuatro años con el propósito de conseguir que el Cañón del Chicamocha hiciera parte de los 100 nuevos sitios seleccionados en 2026.

El proceso también tuvo un primer intento en 2024 que no consiguió la aprobación debido a algunos aspectos técnicos que debían corregirse. Sin embargo, después de realizar los ajustes y reunir nuevamente los soportes científicos, la candidatura logró superar la evaluación internacional.

La importancia de este territorio también está relacionada con su ubicación en el costado occidental de la cordillera oriental. El cañón comprende zonas de 17 municipios santandereanos: Aratoca, Barichara, Capitanejo, Cepitá, Curití, Jordán, Los Santos, Macaravita, Mogotes, Molagavita, Onzaga, Piedecuesta, San Andrés, San Joaquín, San José de Miranda, Villanueva y Zapatoca.

Asimismo, en esta región se encuentra el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, un fenómeno de actividad sísmica que ha sido objeto de numerosos estudios científicos y que aumenta el interés geológico de este territorio.

Colombia suma nuevos sitios al patrimonio geológico mundial

Con la inclusión del Cañón del Chicamocha, Colombia suma tres nuevos lugares en la tercera entrega de los Sitios de Patrimonio Geológico de la IUGS, anunciada en noviembre de 2026. También fueron reconocidos el volcán Cerro Bravo y las formaciones de komatiita del Cretácico-Paleoceno de la isla Gorgona.

En las anteriores entregas, realizadas en 2022 y 2024, el país había conseguido incluir el volcán Nevado del Ruiz, la zona paleontológica de Villa de Leyva, el desierto de la Tatacoa y las mineralizaciones de esmeraldas de Muzo.

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Este reconocimiento representa una oportunidad para fortalecer la investigación, promover el conocimiento científico y desarrollar iniciativas que involucren a las comunidades que habitan los municipios que hacen parte del cañón.

Sin embargo, el reto para Santander no termina con esta distinción. La UIS señaló que uno de los próximos objetivos es avanzar hacia el reconocimiento como Geoparque Mundial de la UNESCO, una figura que busca impulsar la conservación del patrimonio geológico, la educación y el desarrollo sostenible de los territorios.