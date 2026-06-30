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Martes, 30 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“Ni un solo centavo debe ir a Delcy Rodríguez”, senador republicano sobre la ayuda económica de EE. UU. a Venezuela

junio 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
El legislador norteamericano indicó que es necesario que tanto la asistencia humanitaria como los recursos financieros dispuestos para el pueblo venezolano sean vigilados.

El senador republicano Rick Scott se refirió este martes a la ayuda humanitaria económica que Estados Unidos ha suministrado a Venezuela en medio de la devastadora tragedia que enfrenta la nación sudamericana, tras los fuertes terremotos que a la fecha dejan cientos de fallecidos y miles de heridos.

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Por medio de su red social de X, el legislador norteamericano indicó que es necesario que tanto la asistencia humanitaria como los recursos financieros dispuestos para el pueblo venezolano sean vigilados para evitar que estos caigan en manos del régimen.

"Es crucial que toda la ayuda humanitaria y los recursos permanezcan bajo la supervisión de EE. UU. “NI UN SOLO CENTAVO debe ir a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello o cualquier parte de su brutal y corrupto régimen”, expresó el Scott.

El senador reiteró la importancia de que los encargados de la dictadura chavista, ahora a cargo de Delcy, “no pueden ser confiados con ni un solo dólar destinado al pueblo venezolano”.

De igual manera, aprovecho la oportunidad para agradecer a los “valientes militares” y “equipos de rescate” que han “apoyado los esfuerzos de ayuda y recuperación en el terreno” en Venezuela, tras los fuertes sismos del pasado 24 de junio.

Entretanto, este mismo martes la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, que por medio de la misma red social indicó que “bajo el liderazgo del presidente Trump” la nación norteamericana se ha movilizado “completamente para apoyar al pueblo de Venezuela”, tras los devastadores terremotos.

Asimismo, señalaron que tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Guerra están trabajando “para desplegar equipos de búsqueda y rescate urbano, suministros críticos de ayuda, capacidades médicas de emergencia y soporte técnico avanzado”.

También reiteraron su compromiso “de estar junto al pueblo venezolano”, brindarle la ayuda necesaria en medio de estos momentos de dolor e incertidumbre tras la tragedia.

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