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María Corina Machado

"María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump": Antonio de la Cruz sobre el posible retorno de la Premio Nobel de Paz a Venezuela

junio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, conversó sobre el pedido de Estados Unidos a María Corina Machado de no regresar en este momento a Venezuela.

El diario The Wall Street Journal reveló este martes que funcionarios de Estados Unidos le habrían aconsejado a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, no regresar al país en este momento.

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Esto luego de que la Premio Nobel de Paz asegurara que el régimen venezolano le impidió el regreso a su país al cerrar el espacio aéreo.

Para hablar sobre este tema, Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, conversó con La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que "la administración Trump le da órdenes a una organización criminal que está actuando hoy en Venezuela como tal" y que "montaron toda una cadena de control para seguir actuando como lo que son: una organización criminal".

"Lo que Estados Unidos logró es que esa organización criminal le asegurara que no generará caos en el resto del país", pero que "lo que hizo el terremoto fue desnudar esa realidad, porque no hay un Estado, no hay instituciones y en Venezuela se demostró que no hay instituciones que permitan asegurar la vida de los ciudadanos venezolanos".

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Sobre el doble terremoto, De la Cruz afirmó que "ante esto (Trump) es responsable de lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista de no asistencia. La parte moral la está perdiendo y esa es la gran amenaza de Maria Corina. María Corina representa la moral y ese es el gran miedo de Delcy y de Trump".

Además, afirmó que "Trump si no recalibra va a ser un fracaso porque el pueblo está demostrando que tiene las capacidades para poder lograr su futuro", porque "el terremoto lo que está demostrando es que fue un error confiar en está organización criminal".

"Estados Unidos o la administración Trump está generando un rechazo que en vez de tener confianza en que puede actuar o tomar el control de la situación se ve complice de la organización criminal", añadió.

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