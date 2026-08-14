Emirlendris Benítez en exclusiva con NTN24 tras su excarcelación: "esto ha sido muy dura para todas"

Emirlendris Benítez conversó en exclusiva con NTN24 sobre su excarcelación tras ocho años detenida por el régimen de Venezuela. Ante las cámaras del canal de las Américas, la excarcelada entregó sus primeras declaraciones tras quedar en libertad y explicó que siente felicidad "de poder abrazar a mis hijos, a mi mamá que ha sufrido tanto, a mi hermana que me ha luchado tanto".