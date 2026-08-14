NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Excarcelaciones en Venezuela
Programa: La Tarde

Emirlendris Benítez en exclusiva con NTN24 tras su excarcelación: "esto ha sido muy dura para todas"

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Emirlendris Benítez conversó en exclusiva con NTN24 sobre su excarcelación tras ocho años detenida por el régimen de Venezuela. Ante las cámaras del canal de las Américas, la excarcelada entregó sus primeras declaraciones tras quedar en libertad y explicó que siente felicidad "de poder abrazar a mis hijos, a mi mamá que ha sufrido tanto, a mi hermana que me ha luchado tanto".

También le puede interesar

Excarcelaciones en Venezuela

Emirlendris Benítez en exclusiva con NTN24 tras su excarcelación: "esto ha sido muy dura para todas"

Foto: AFP
Presos políticos

Crudos relatos de presos políticos tras ser excarcelados en Venezuela: "Duré dos meses esposado, desnudo, en un cuarto de 2x3"

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

"Intenta conservar el ADN del chavismo": analista Antonio De La Cruz sobre mensaje con elogios de Delcy Rodríguez a Fidel Castro

Presos políticos excarlados hablaron con NTN24 / FOTO: captura de pantalla
Excarcelaciones en Venezuela

Primeras palabras de algunos de los presos políticos venezolanos excarcelados este 14 de agosto en el Rodeo I

Excarcelaciones en Venezuela

"Le toca recuperar su salud": abogada de Foro Penal sobre la excarcelación de Emirlendris Benítez

Preso político se reencuentra con su familia tras ser excarcelado del centro penitenciario Rodeo 1 - Foto de referencia: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

“No sabemos las condiciones exactas”: Alfredo Romero sobre la excarcelación de presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Emirlendris Benítez en exclusiva con NTN24 tras su excarcelación: "esto ha sido muy dura para todas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Realmente fue un momento angustiante”: docente que ayudó a evacuar a más de 100 niños en Risaralda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano confirma 131 excarcelaciones de presos políticos: habla de "medidas alternativas a la privación de la libertad"

Excarcelaciones en Venezuela - Foto X: @CLIPPVE
Excarcelaciones en Venezuela

Así se vivió el momento de la excarcelación de los primeros presos políticos en Venezuela tras el inicio de diálogos vigilados por EE. UU.

Liberación de presos políticos / FOTO: Captura de pantalla
Excarcelaciones en Venezuela

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Preso político se reencuentra con su familia tras ser excarcelado del centro penitenciario Rodeo 1 - Foto de referencia: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

“No sabemos las condiciones exactas”: Alfredo Romero sobre la excarcelación de presos políticos

Abelardo de la Espriella - EFE
Gobierno de Colombia

Granadas y ataques con drones: así han sido las primeras operaciones de Abelardo de la Espriella contra criminales

Más de Actualidad

Ver más
accidente de una avioneta en Perú - Canva y Redes
Perú

Accidente de una avioneta que transportaba turistas en el sur de Perú deja al menos 13 muertos

Reflejo de la tragedia tras los terremotos en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Temblor

El nuevo temblor remueve los sentimientos de los damnificados: “Fue revivir un momento crítico”

El régimen venezolano y su interés por el oro bajo custodia del Banco de Inglaterra - Foto: EFE/Canva
Régimen venezolano

¿Cuál es la nueva excusa del régimen para tener el ORO VENEZOLANO de vuelta en sus manos?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Hugo Rodallega de Santa Fe en la Copa Sudamericana- Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Revelan la fecha en la que se jugaría el partido entre Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana tras devastador terremoto

accidente de una avioneta en Perú - Canva y Redes
Perú

Accidente de una avioneta que transportaba turistas en el sur de Perú deja al menos 13 muertos

Reflejo de la tragedia tras los terremotos en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Temblor

El nuevo temblor remueve los sentimientos de los damnificados: “Fue revivir un momento crítico”

El régimen venezolano y su interés por el oro bajo custodia del Banco de Inglaterra - Foto: EFE/Canva
Régimen venezolano

¿Cuál es la nueva excusa del régimen para tener el ORO VENEZOLANO de vuelta en sus manos?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Misa en Venezuela | Foto referencia: AFP
Terremoto en Venezuela

Caracas rindió un homenaje a las víctimas del terremoto con una misa conmemorativa

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Esta fue la intrigante impresión que dieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en persona: detalles de la audiencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023