"No me atrevería a decir que hay una orden para dejarlos morir, pero en todo caso no hay una orden para que vivan": activista venezolana sobre los casos de fallecimiento de presos políticos

Familiares de presos políticos en Venezuela que mantienen un campamento a las afueras de la embajada de Estados Unidos en Caracas han recibido amenazas para que abandonen el lugar.

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Mientras esto pasa, se registró otra muerte bajo custodia del régimen que vuelve a encender las alarmas de los presos políticos en el país. Esta vez es el caso de Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, quien murió en el internado judicial Rodeo 3, Según el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Para hablar sobre este tema, Ligia Bolívar, activista y especialista de derechos humanos e investigadora del centro de derechos humanos de la Universidad Andrés Bello, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La invitada empezó diciendo que "las muertes que se están dando en las cárceles son muertes por inanición, es decir, son personas que han sido trasladadas de una cárcel a otra en lugares remotos de donde están sus familias y como las cárceles no les proveen alimentación se están muriendo de hambre".

Y explicó que "no me atrevería a decir que hay una orden para dejarlos morir, pero en todo caso no hay una orden para que vivan", y que "si no es por acción, es como mínimo por omisión y el Estado también es responsable por omisión, por ausencia de auxilio oportuno a un detenido, eso es un delito".

"Estamos frente a situaciones, que si bien no son una orden directa, porque no lo podemos afirmar, mínimo hay una inacción de la cual si hay una orden", añadió Bolívar.

Esto porque "no puede ser que una persona haya bajado 30 kilos en una cárcel y nadie se hace cargo de su situación física y de salud" y de haber unos responsables explicó que "cada detenido está en manos de un juez de control. Ningún preso puede ser traslado de una cárcel a otra si no hay la autorización de un juez, entonces o el juez está autorizando una cosa que no puede autorizar o lo están haciendo sin su autorización".

Sobre un posible cambio en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la activista afirmó: "No puede haber un cambio en la situación de los derechos humanos en un país cuando tenemos encima una acción militar de un país que desconoce los derechos humanos en su propio territorio y desprecia a la población migrante".