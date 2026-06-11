"Elegir a Cepeda es elegir a un dictador; es quedar en dictadura": Francisco ‘Pacho’ Santos sobre elecciones en Colombia

A diez días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella intensifican sus enfrentamientos mediante denuncias que elevan la tensión política en el país suramericano.

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Recientemente, Cepeda, el candidato oficialista, anunció una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra De la Espriella por presuntos vínculos con grupos narcoparamilitares.

Ante eso, el expresidente y exembajador colombiano Francisco ‘Pacho’ Santos calificó en entrevista con NTN24 dicha denuncia como una muestra de "desespero" electoral.

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"Están en una actitud de odio, de revanchismo y de agresividad que, bueno, muestra lo desesperados que están", afirmó.

Y añadió que “Elegir a Cepeda es elegir a un dictador. Es quedar en dictadura”.

Argumentó que el oficialismo nunca se imaginó el resultado de la primera vuelta, en la que De la Espriella venció a Cepeda: “Pensaron que iban a ganar tan sobrados que nunca se prepararon para este momento”.

El político colombiano también se refirió al papel del presidente Gustavo Petro en la campaña de Cepeda y dijo que el daño que el mandatario le ha hecho a la campaña de Cepeda “no tiene nombre”.

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“El deterioro de la relación Washington/Petro es total”, dijo sobre el deterioro del vínculo diplomático entre EE. UU. y Colombia durante el periodo ejecutivo del mandatario.

Finalmente, argumentó que el mandatario es visto como un “figurín internacional” y como un presidente poco serio al que no le interesa el plano internacional.

“Petro debe tener claro que toda la intervención en política que está haciendo a favor de un candidato desde la Presidencia lo está mirando con mucha frialdad muchos de los países que están preocupados con el futuro democrático de Colombia”, concluyó.