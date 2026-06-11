NTN24
Jueves, 11 de junio de 2026
Jueves, 11 de junio de 2026
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Elegir a Cepeda es elegir a un dictador; es quedar en dictadura": Francisco ‘Pacho’ Santos sobre elecciones en Colombia

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El expresidente y exembajador colombiano analizó el panorama político en el país a días de la segunda vuelta.

A diez días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella intensifican sus enfrentamientos mediante denuncias que elevan la tensión política en el país suramericano.

TE PUEDE INTERESAR:

Recientemente, Cepeda, el candidato oficialista, anunció una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra De la Espriella por presuntos vínculos con grupos narcoparamilitares.

Ante eso, el expresidente y exembajador colombiano Francisco ‘Pacho’ Santos calificó en entrevista con NTN24 dicha denuncia como una muestra de "desespero" electoral.

o

"Están en una actitud de odio, de revanchismo y de agresividad que, bueno, muestra lo desesperados que están", afirmó.

Y añadió que “Elegir a Cepeda es elegir a un dictador. Es quedar en dictadura”.

Argumentó que el oficialismo nunca se imaginó el resultado de la primera vuelta, en la que De la Espriella venció a Cepeda: “Pensaron que iban a ganar tan sobrados que nunca se prepararon para este momento”.

El político colombiano también se refirió al papel del presidente Gustavo Petro en la campaña de Cepeda y dijo que el daño que el mandatario le ha hecho a la campaña de Cepeda “no tiene nombre”.

o

“El deterioro de la relación Washington/Petro es total”, dijo sobre el deterioro del vínculo diplomático entre EE. UU. y Colombia durante el periodo ejecutivo del mandatario.

Finalmente, argumentó que el mandatario es visto como un “figurín internacional” y como un presidente poco serio al que no le interesa el plano internacional.

“Petro debe tener claro que toda la intervención en política que está haciendo a favor de un candidato desde la Presidencia lo está mirando con mucha frialdad muchos de los países que están preocupados con el futuro democrático de Colombia”, concluyó.

Temas relacionados:

Elecciones Presidenciales en Colombia

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Francisco Santos

Votaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Elegir a Cepeda es elegir a un dictador; es quedar en dictadura": Francisco ‘Pacho’ Santos sobre elecciones en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos rechazan pronunciamiento de Trump quien habló sobre "un país feliz" tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Política

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump aseguró que el acuerdo con el régimen de Irán será "grande e importante", o simplemente no se concretará

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez - AFP
Elecciones en Perú

Elecciones en Perú: así está el pulso de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Marco Rubio | Foto EFE
Estados Unidos

Marco Rubio anuncia nuevas sanciones contra empresa del régimen cubano por lucrarse con la crisis energética

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Venezuela - EFE
Regimen chavista

"No quiero que a mi hijo le pase lo que pasó a Víctor Hugo": madre de preso político en Venezuela

Helicópteros del Comando Central - AFP
Medio Oriente

Ejército de EE. UU. inició ataques contra régimen de Irán tras derribo de helicóptero: "Una respuesta proporcional a la agresión iraní"

Exgobernador de Táchira propone fecha tentativa para elecciones en Venezuela - Foto: EFE
Elecciones

"Vamos a elección presidencial”: exgobernador de Táchira propone una fecha tentativa para elecciones en Venezuela

Dictadura en Cuba

"Captura a lo Maduro o despedida a lo Jamenei": los dos escenarios que se darían en Cuba según el exprisionero político José Daniel Ferrer

Alias ‘Iván Mordisco’, comandante general de la disidencia de las FARC, en San Vicente del Caguán-Foto archivo: EFE
Iván Mordisco

Según el ministro de Defensa de Colombia, el criminal alias 'Iván Mordisco' está "asustado" y "desesperado"

JD Vance | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Las conversaciones con el régimen de Irán avanzan, según el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance: esto fue lo que reveló

Aeropuerto de Kuwait. (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

Régimen de Irán atacó terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Kuwait: al menos una persona murió

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre