Así está el ambiente en la corte de EE. UU. donde Maduro enfrenta su tercera audiencia por narcoterrorismo: "Va a estar preso"

Este miércoles 22 de julio, el dictador venezolano Nicolás Maduro enfrenta su tercera audiencia en Estados Unidos por narcoterrorismo y otros delitos. El exjefe chavista comparecerá en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, luego de ser capturados en enero en una operación especial de Washington en Venezuela.