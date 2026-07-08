Trump lanza amenaza contra el régimen de Irán horas después anunciar el fin del alto al fuego: "Esta noche les vamos a dar duro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que las fuerzas de de su país atacarán de nuevo Irán esta noche, horas después de haber anunciado el fin del alto al fuego.

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"Esta noche les vamos a dar duro", declaró antes de una entrevista con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía. "Violan el acuerdo cada día", aseguró.

Trump dio este miércoles por terminada la tregua con el régimen de Irán, después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta ruta marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales focos de tensión del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Los bombardeos iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva de Estados Unidos contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

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"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", añadió. "Dejaré que nuestros excelentes negociadores sigan hablando si así lo desean, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente", acotó.

El mando de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Los bombardeos tenían como objetivo "degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial", aseveró.

La respuesta iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin.