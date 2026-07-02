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Jueves, 02 de julio de 2026
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Relaciones diplomáticas

Presidente electo de Colombia informó que ha comenzado a recomponer las relaciones diplomáticas con Israel

julio 2, 2026
Por: Natalya Baquero González
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia y Isaac Herzog, presidente de Israel - Fotos: AFP
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia y Isaac Herzog, presidente de Israel - Fotos: AFP
De La Espriella sostuvo una llamada telefónica con el mandatario israelí, Isaac Herzog, quien los felicitó por su elección como presidente de los colombianos.

ste jueves, por medio de un comunicado de prensa, se conoció que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a poco más de un mes de posesión, ha comenzado a adelantar diálogos con su homólogo de Israel para restablecer relaciones entre ambas naciones.

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De acuerdo con la información compartida por las redes oficiales del movimiento político Defensores de la Patria, De La Espriella sostuvo una llamada telefónica con el mandatario israelí, Isaac Herzog, quien los felicitó por su elección como presidente de los colombianos.

Según el oficio, “durante la conversación, ambos mandatarios abordaron la importancia de establecer las relaciones diplomáticas entre Israel y Colombia, así como fortalecer los vínculos históricos de amistad, cooperación y entendimiento entre las dos naciones".

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De esta manera, el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, reafirma el compromiso de su administración, el de establecer vínculos con naciones como Israel, la cual se deterioro durante el gobierno de Gustavo Petro, quien, debido a las diferencias y tensiones relacionadas con el conflicto en la Franja de Gaza, tomó la decisión de romper relaciones desde mediados de 2024.

Por último, en el oficio dejaron claro que “El nuevo gobierno de la Patria Milagro empieza a recuperar el lugar de Colombia en el mundo, reconstruyendo relaciones con aliados estratégicos sobre la base del respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad”.

La conversación entre Abelardo de la Espriella e Isaac Herzog se da una semana después de que el electo presidente de la nación sudamericana entablara un diálogo vía telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, quien también lo felicitó tras vencer en los comicios.

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Sin duda alguna, la llegada de De La Espriella a la Casa de Nariño significará un giro en materia de política exterior para Colombia.

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