Colombia venció 1 a 0 a Chile en partido amistoso que se saldó con un autogol y dejó dudas en bloque ofensivo en era que comienza tras retiro de James Rodríguez

La Selección Colombia inició la última fecha FIFA de 2026 con una victoria por 1-0 ante Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El resultado le permitió a Néstor Lorenzo cerrar con mejores sensaciones el primer compromiso de esta doble jornada, pese a que el desarrollo del partido dejó claro que aún hay aspectos por corregir, especialmente en la construcción ofensiva y la continuidad del juego.

VEA TAMBIÉN "Este es el lugar donde siempre debió estar": trasladan famosa estatua de Shakira que se encontraba en inmediaciones del estadio de la selección Colombia o

La Tricolor encontró la diferencia en el marcador en el primer tiempo. Al minuto 35, una acción ofensiva del conjunto colombiano terminó con el balón en el fondo de la portería chilena luego de que el defensor Guillermo Maripán lo enviara en propia puerta. Ese tanto fue suficiente para que Colombia se quedara con la victoria.

El equipo colombiano dejó ver una imagen más convincente en comparación con sus anteriores presentaciones de la fecha FIFA. Hubo mayor intención para encontrar el arco contrario, movimientos para generar espacios y momentos en los que los jugadores llegaron a conectar en ataque. Igualmente fue una oportunidad para que Lorenzo continuara observando alternativas y evaluando futbolistas en su proceso de renovación.

No obstante, la mejoría no quiere decir que el trabajo esté terminado. Colombia todavía necesita hallar mayor regularidad, aprovechar mejor sus aproximaciones y conseguir que su propuesta ofensiva tenga continuidad en los 90 minutos. Ganar es importante, pero de igual forma lo es construir una identidad de juego que permita competir con mayor solidez ante rivales de exigencia.

VEA TAMBIÉN El Monumental se prepara para una noche especial: Lionel Messi volvería a jugar en Argentina o

El segundo tiempo, de hecho, dejó poco para resaltar. El ritmo bajó de manera drástica, las opciones claras de gol escasearon y el partido perdió buena parte de la intensidad que mostró en el primer tiempo. Chile tampoco encontró suficientes argumentos para poner en verdadero peligro la ventaja colombiana, por lo que el marcador se quedó sin grandes sobresaltos hasta el final.

El resultado deja un balance con dos caras: Colombia logró la victoria y mostró señales de recuperación frente a lo que venía exhibiendo, pero aún tiene que mejorar en la generación de juego y en la capacidad de mantener su rendimiento. La presentación fue un avance, no una demostración de que todos los problemas estén resueltos.

Ahora bien, el equipo de Lorenzo va a tener una nueva prueba ante el mismo rival. Colombia visitará a Chile el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, en el segundo encuentro de esta doble fecha FIFA. Será una oportunidad para confirmar las buenas sensaciones de Cali y también corregir lo que está pendiente.